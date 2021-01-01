شاهد.. برنامج وطن ع وتر 2021 الحلقة 10 العاشرة مع عماد فراجين

عمان / سما

مشاهدة برنامج وطن ع وتر 2021 الحلقة 3 الثالثة مع عماد فراجين حيث يستمر الفنان الكوميدي الفلسطيني بعرض برنامجه عبر قناة رؤيا الأردنية وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي ويحقق نجاحات رغم الانتقادات.

في الحلقة الماضية من برنامج وطن ع وتر 2021 بعنوان "وحام" تخبر زوجة عماد فراجين أنها حامل بوجود والدة زوجته التي تكون على خلاف دائم معه، وتبدأ بفترة الوحام منذ اليوم الأول لفحصها، كما تبدأ بطلبات غريبة منه.

أول ما يوجهه أبو الفراجين مع زوجته خلال فترة الوحام من الحمل؛ تطلب منه زوجته أن يأخذها إلى الشارع لاستنشاق الهواء الخارج من عوادم السيارات والشاحنات، ويلبي لها طلبها، ثم يعود إلى المنزل للمشاجرة مع والدتها.

والدة زوجته تطلب منها ألا تنظر إلى زوجها وعائلته بالكامل طوال فترة الحمل البالغة 9 شهور، لكي لا يشبه المولود شبه أي منهم وخاصة والده، ويقرر الوالد أن يطلق على ابنته اسم زبيدة على اسم عمته شقيقة والده المتوفي.

وبحضور نساء أصدقاء زوجة عماد فراجين ووالدتها، يحضر يقوم بتمثيل مشهد ساخر، وتطلب سيدة من الحامل أن تدعو إلى ابنها بالنجاح في الثانوية العامة الذي يرسب بها منذ عدة سنوات، وبراجين يطلب منها الدعاء لفلسطين.

وفي نهاية الحمل وقرب ولادتها، يذهب إلى المستشفى في انتظار ولادة ابنته ويجلب الذهب الذي تمله زوجته وأمه بطلب من حماته، ويطلب منها أن تلبسه زوجته فور ولادتها كي يتباهى به عند زيارة النساء لها للمباركة.

برنامج وطن ع وتر الحلقة السابقة، شهدت أيضا مشهد كوميدي، حيث يلاحظ عماد فراجين طفل في المستشفى وقد بدى عليه الجوع، فيقرر إطعامه، ليكتشف عند حضور والدته أنه صائم من أجل الفحوصات وتغضب منه.