رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد استقلال دوشنبه بث مباشر - GSA live السعودية الرياضية

الرياض / سما

أعلنت القناة الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد استقلال دوشنبه بطل طاجيكستان بث مباشر التي تجري اليوم الأربعاء ضمن منافسات مجموعات دوري أبطال آسيا 2021.

مباراة الهلال السعودي واستقلال دوشنبه مباشر تجري الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والقدس، التاسعة في القاهرة والخرطوم وطرابلس، الحادية عشرة لدى أبو ظبي ومسقط أيضا.

وتعد هذه المواجهة الأولى في التاريخ التي تجمع الفريقين، إذ يسعى كل طرف إلى تأكيد وإثبات أفضليته على الآخر؛ لا سيما وأن مثل هذه اللقاءات تبقى تاريخية بغض النظر عن المستوى.

ويملك الهلال السعودي كل المقومات اللازمة من أجل التأهل إلى الدور المقبل ليس ذلك فحسب إنما البقاء على صدار ترتيب المجموعة في المسابقة الآسيوية الأغلى على الصعيد القاري.

رابط مباراة الهلال السعودي اليوم مباشر:

ويحتل الهلال صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط بالتساوي مع استقلال دوشنبه، في حين يبقى أجمك وشباب الأهلي دبي بالمركزين الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة فقط.

وتجري مباراة الهلال ضد استقلال دوشنبه بالتزامن مع مواجهات أخرى في البطولة الآسيوية، إذ يلعب أجمك الأوزبكي أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي، الشرطة العراقي مع الأهلي السعودي.

وجرت في وقت سابق اليوم مواجهة الدحيل القطري أمام استقلال طهران الإيراني، بكين غوان الصيني مع يونايتد سيتي الفلبيني، في حين تتواصل منافسات مجموعات أبطال آسيا الفترة المقبلة.