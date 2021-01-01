شاهد.. مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 7 السابعة كاملة بدون إعلانات

القاهرة / سما

ارتفع مستوى الإثارة والتشويق في مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 7 السابعة مع الفنان مصطفى شعبان وعمرو سعد وعدد من الفنانين المصريين الشبان والصاعدين والنجوم في هذا العمل الدرامي الكبير المرتقب منذ وقت طويل.

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 7 السابعة سبقها أحداث عديدة، حيث أن سفينة وسرية اللذان يحقق معهم المحقق، ويخبروه ان المتهم هو زاهي العتال، لكن المحقق يصدمهما ان زاهي العتال سافر الى لندن قبل شهرين من الزمن.

ويتم تمديد اعتقالهما ويلتقيان بمصطفى ويسلم عليه ويتحدثون قليلا ويعدهم انهم سيزورهم دائما، أما فاتن تأتي لزيارة سفينة وسرية وتخبرهم انها وكلت محامي لهما، وأنها اخذت من والدها المال ازاء ذلك، ويشكرها سرية كثيرا.

ومن أحداث الحلقة السابعة من مسلسل ملوك الجدعنة، تبكي عطية عما حصل لسرية وسفينة وتدعو لهم وتبدو متعبة كثيرا من الامر، المحامي يطالب بإخلاء سبيلهما بكفالة مكان اقامتهم ريثما يتم التحقيق مع العم حكم الذي لم يمت.

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 7: اضغط هنا

عطية تقتحم بيت ام بسنت لان ابنها سعيد عندها بالمنزل، وتفتش بيتها لتبحث عن سعيد لتجده بغرفة نومها، ويحدث شجار كبير بين الاثنتان ويجتمع الناس على اصواتهما، وتأتي بسنت وتعتذر لعطية وتطلب من والدتها ان تدخل البيت.

فاتن تأتي وتخبر الصديقان انهما سيغادران القسم اليوم، ويبدأ سرية يعبر لها عن حبه لها ويحدث مواقف طريفة بين الاثنان وذلك لانهما مكبلان مع بعضمها اثناء اللحظة الغرامية بين الحبيبان ويحاول سفينة افساد اللحظة عليهما.

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة السابعة من المتوقع أن تكون زاخرة بالأحداث العنيفة والمثيرة وأيضا المواقف الطريفة، ويعتبر هذا العمل الفني من أقوى وأنجح الأعمال الدرامية في عالم الفن المصري لهذا الموسم رمضان 2021.