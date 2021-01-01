شاهد.. مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني الحلقة 7 السابعة كاملة

دمشق / سما

تزداد أحداث الحلقة السابعة 7 من مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني تشويقا وإثارة، نعرضها لكم بجودة عالية اليوم السابع من رمضان ومستمرون في عرض باقي حلقات المسلسل السوري القوي المنافس في رمضان 2021.

وفي أحداث الحلقة السابقة من مسلسل سوق الحرير قام المحقق بالقبض على عبد الله ويكتشف أنه هو غريب، فيما يقوم أسعد باصطحاب ام عبد الله الى الفندق وعند وصولهم تخبرهم شادية أن الشرطة ألقت القبض على عبد الله.

كما يذهب أسعد الى طلال ويتهمه أنه السبب في القبض على عبد الله ويضع اللوم عليه ولكن طلال يخبره أنه لا علاقة له بذلك، وعمران يذهب بصحبة أبو طلال الى السجن لزيارة عبد الله والتحدث معه ومحاولة اكتشاف الحقيقة.

خلال زيارتهما إلى السجن يطلب عمران من عبد الله أن يقول الحقيقة للشرطة أنه هو الذي أطلق النار على زياد ولكن عبد الله يرفض هذا الأمر، فيما يقوم صابر بترك ابن عمران الثاني ويرجع لوالده الى حضن أهله وبيته.

سوق الحرير الجزء 2 الحلقة 7: اضغط هنا

السيدة أم طلال تخبر زوجها أن طلال أتى الى المنزل وطلب منهم أن يسامحوه، ولكن أبو طلال لا يقبل ويخبرها أن طلال هو الذي أخبر على عبد الله، أما عزو بعد أن مرض أصبح الآن كريم ويجلب كل شيء تتمناه زوجته.

وفي الحلقات الماضية من مسلسل سوق الحرير؛ أم عبد الله توصي ابنها عمران أن يساعد أخاه عبد الله ويخرجه من السجن، وأسعد يذهب الى المخفر ويخبر المحقق فضل أن صابر هو الذي قتل أخته فاطمة وأخيه أحمد.

ويستمر الغموض وتزداد الإثارة في مسلسل مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني الحلقة 7 السابعة بطولة بسام كوسا وسلوم حداد ونخبة فنانين الذي تدور أحداثه في حقبة تاريخية في سوريا ويتناول قضية اجتماعية شامية.