شاهد.. مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني الحلقة 5 الخامسة كاملة

دمشق / سما

يعرض لكم موقع سما مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني الحلقة 5 الخامسة كاملة حيث تشهد الحلقة أحداث مثيرة مشوقة للغاية ينتظرها عشاق الدراما السورية الشامية التاريخية، وينتظرها متابعي المسلسل بشغف.

مسلسل سوق الحرير الحلقة السابقة شهدت العددي من الأحداث المهمة منها بعد ما عاد عمار لوحده وعندها عمران يعصب ويشك أن شحاته كان يكذب عليه، كما أن الشرطة لا تجد دليل على وفاة زياد وتستمر التحقيقات.

المحقق هنا يشك في فؤاد أنه له يد بالموضوع خاصة أن أهل الضيعة لا يعلمون شيء عن وفاة زياد، صابر لا يذهب الى الضيعة حتى يدفن أخوه، وطلال يجلس في الفندق الذي به عبد الله، وأسعد يرى طلال وهو نازل.

وفي الأحداث أيضا، أسعد يختبيء وطلال لا يراه، ويعود أسعد ويخبر عبد الله أن طلال موجود بالفندق، والشرطة تتبع شحادة حتى تعلم أين هو، والمحقق يحقق مع فؤاد من جديد ولكنه لا يعترف بأي شيء.

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أما عمران فإنه يعلم أن طلال موجود بالفندق عن طريق المضيفة، وعمران يوصل إلى عبد الله رسالة عن طريق المضيفة أن يهرب الى مكان آخر، ويهرب عبد الله ولكن طلال يشك أن عبد الهل كان موجودا بالمكان.

ولقي مسلسل سوق الحرير هذا الموسم إقبالاً كبيراً من المشاهدين بما يحتويه من احداث قوية تجذب المشاهدين، وسوق الحرير نجاحه في الموسم الثاني كان مرتبطاً بنجاح الموسم الأول الذي حقق نسب مشاهدة عالية.

في الحلقة الخامسة من مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني رمضان 2021 يزداد التشويق في كل حلقة يتم عرضها حتى وصلنا إلى حلقة 5 منه ومن الواضح أن الحلقات القادمة ستكون أكثر إثارة نظرا للأحداث.