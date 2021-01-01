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تردد قناة الظفرة الجديد على نايل سات 2021 قنوات مسلسل الكندوش

الجمعة 16 أبريل 2021 09:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
تردد قناة الظفرة الجديد على نايل سات 2021 قنوات مسلسل الكندوش



دمشق / سما

أعلنت مصادر رسمية، عن تردد قناة الظفرة الجديد 2021 لمشاهدة مسلسلات وبرامج شهر رمضان المبارك التي تعرض على الشاشة حصريا من ضمنها مسلسل الكندوش السوري العربي.

وذكرت المصادر أن تردد قناة الظفرة الناقلة لمسلسل الكندوش في رمضان هو كالتالي (12322)، عامودي، مشددة على ضرورة كتابة كل المعلومات والبيانات المطلوبة كي تصل الإشارة قوية.

بدورها، قالت قناة الظفرة في مقطع فيديو قصير عبر موقع فيسبوك : "في حالة عدم استقبال إشارة القناة على القمر نايل سات، يرجى التأكد من الإعدادات التالية في جهاز الاستقبال الخاص بك".

1. الذهاب إلى القائمة الرئيسية.

2 اختيار اعدادات الهوائي.

3. التأكد من الإعدادات التالية.

أولا.. تردد أو نوع lnb عالمي (9750 / 10600). ثانيا.. الطاقة / تغذية lnb: 13v / 18v أو أوتوماتيك.

ولفتت قناة الظفرة إلى أنه يجب ملاحظة قوة الإشارة بعد ضبط هذه الإعدادات، مضيفة : "يرجى إعادة البحث على تردد القناة عبر القمر نايل سات حيث معدل الترميز 30000 ومعامل تصحيح الخطأ 3/4".

ويواجه مسلسل الكندوش صعوبة في الوصول إلى حلقاته من قبل المتابعين الراغبين في رؤية الفنان أيمن زيدان الذي عاد من خلاله إلى الشاشة العربية بعد غياب طويل السنوات الماضية.

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