شاهد.. مسلسل حارة القبة الحلقة 4 الرابعة كاملة بطولة عباس النوري

دمشق / سما

نشرت القناة الناقلة مسلسل حارة القبة الحلقة 4 الرابعة كاملة بطولة الفنان السوري عباس النوري والتي تشهد أحداثا مهمة ومشوقة ومتنوعة ينتظرها المتابعين والمشاهدين عبر كافة المنصات والمواقع والقنوات.

في الحلقة السابقة من مسلسل حارة القبة تقوم والدة منيرة بنصح ابنتها وتقول لها إذا كانت تريد عادل فيجب عليها أن تنتظره حتى يعود، وإذا لا تريد الانتظار أكثر فيوجد حلول أخرى لإصلاح الأمور بينهما.

منيرة تؤكد لوالدتها بأن الطلاق ليس الحل حتى لا تصبح ناقصة أمام بيت زوجها عادل، فترد أمها عليها بأنها إذا لا تريد الانتظار فعليها أن تطلب الطلاق من عادل وتزوج من أخيه عمار، وسط دهشة ابنتها.

مسلسل حارة القبة الحلقة 4 الرابعة:اضغط هنا

زوج منيرة وهو عادل يهرب من الخدمة العسكرية ويقع في بلدة وهو يبحث عن الطعام ليتناوله خلال رحلة هروبه، أما عزو فهو منزعج من وجوده في البيت فيطلب من والدته الذهاب وراء والده ولكن تمنعه.

الشاب عزو لا يستطيع التحمل ويقرر اللحاق بوالده فيقوم بجمع أغراضه وحاجياته ويجهز نفسه للرحيل ويطلب من والدته مرة أخرى السماح له بالرحيل والذهاب وراء والده، وترفض طلبه مرة أخرى.

العديد من المشاهد والدراما والإثارة بانتظار متابعي مسلسل حارة القبة في الحلقة الرابعة وفي باقي الحلقات، حيث أعرب العديد من المغردين والمتابعين عن حماسهم ورغبتهم واعجابهم بهذا العمل الفني.