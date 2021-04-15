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رابط الاشتراك في برنامج السارية الجزء الثاني 2021 عبر قناة البحرين الأولى وأسماء الفائزين .. موعد العرض

الخميس 15 أبريل 2021 10:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط الاشتراك في برنامج السارية الجزء الثاني 2021 عبر قناة البحرين الأولى وأسماء الفائزين .. موعد العرض



البحرين / سما

أعلنت مصادر إعلامية عربية، إن موعد عرض برنامج السارية الجزء الثاني على قناة تلفزيون البحرين سيكون الساعة الحادية عشرة والنصف مساء طوال أيام شهر رمضان المبارك.

وقالت المصادر إن عرض إعادة برنامج السارية على قناة البحرين الفضائية يكون الساعة الثانية ظهرًا، مشيرة إلى وجود العديد من الأعمال المعروضة على شاشة التلفزيون الحكومي هذا العام.

ولفتت إلى أنه في أول أيام شهر رمضان، تم إطلاق النسخة الثانية من برنامج المسابقات الشعبي السارية، وذلك جاء بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

وشارك في اطلاق فعاليات برنامج السارة على قناة البحرين، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

رابط برنامج السارية 2021: اضغط هنا

وذكرت أن اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي القائمة على البرنامج الذي يتم بثه طوال شهر رمضان وأيام عيد الفطر قد استعدت لأجل البرنامج بشكل غير مسبوق.

ونوهت إلى أن هناك بمفاجآت جديدة للجمهور في برنامج السارية، منوهة إلى أن ذلك يأتي فضل النجاح الذي حققته النسخة الأولى من البرنامج مما أعطى دافعًا لهم ولفريق العمل على تحديث النسخة القائمة من البرنامج.

وكان برنامج السارية قد عرض على تلفزيون البحرين طيلة أيام شهر رمضان الماضي، إذ شهد مشاركة أكثر من مليون مواطن في الفعاليات والمسابقات التي أضحت جزءًا أصيلا من هذا الشهر.

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