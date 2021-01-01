شاهد.. مسلسل موسى الحلقة 1 الأولى بطولة محمد رمضان

القاهرة / سما

نقدم لكم متابعينا في جميع الدول العربية والإسلامية، رابط مشاهدة مسلسل موسى الحلقة 1 الأولى التي تبث حصريا ورسميا اليوم الثلاثاء في أول أيام شهر رمضان المبارك.

مسلسل موسى الحلقة 1 يأتيكم في وقت مبكر على القنوات المصرية قبل أن تعرض كاملة عن طريق قنوات إم بي سي (mbc) المفتوحة المختلفة على الترددات المعلنة أخيرا.

وتدور قصة موسى كما غالبية أعمال الممثل رمضان في شهر رمضان الماضي والذي سبقه إذ تجسد دور المظلوم الذي يتعاطف معه الناس ثم ينتقم من ظالمه في النهاية دوما.

وتراجعت شعبية رمضان بشكل كبير في الأشهر المنصرمة بسبب سلوكه المختلف وأفعاله غير المرحب بها من قبل الجمهور وخلافه المتكرر مع الصحفيين والإعلاميين الكبار.

مسلسل موسى الحلقة الأولى: اضغط هنا

وبالعودة إلى مسلسل موسى، فإن الأمور تدور حول رمضان الذي يسعى طوال الحلقات التي ستعرض في الشهر الفضيل، للانتقام إلى روح شقيقه الذي قتل على يد بريطانيا.

ويصبح موسى من أبرز المطلوبين للجيش الإنجليزي لكن يشاركه في النجاح بهذا الدور الفنانة الكبيرة سمية الخشاب وأيضا الراقية هبة مجدي وسيد رجب ورياض الخولي ومنذر الرياحنة.

وخصص رمضان المنصات الاجتماعية من أجل الترويج لقصة مسلسل موسى والقنوات الناقلة بالإضافة إلى الأعمال الأخرى والأغاني التي يقدمها لكل متابعيه في البلدان العربية والعالم.