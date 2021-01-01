دول عربية تعلن يوم الثلاثاء أول أيام شهر رمضان 2021

رام الله /سما/

أعلنت بعض الدول العربية والاسلامية، مساء يوم الأحد، تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وبالتالي سيكون يوم الاثنين، المتمم لشهر شعبان، والثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك.



وفي التفاصيل، تداولت وسائل إعلام سعودية، مساء الأحد، أنباء عن تعذر رؤية هلال شهر رمضان، كما أعلنت وزارة الأوقاف القطرية الثلاثاء أول أيام شهر رمضان وأعلن اليمن أيضا إعادة تحري رؤية هلال رمضان غدا الإثنين، بعد تعذر رؤيته اليوم الأحد، وقالت دار الإفتاء المصرية إن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان. وأعلن بيان دار الفتوى في لبنان يوم غد الإثنين هو المكمل لشهر شعبان والثلاثاء أول أيام رمضان . وأعلنت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت الإثنين المتمم لشهر شعبان بعد تعذر رؤية هلال رمضان.

وفي الأردن تتحرى دائرة الافتاء العام هلال شهر رمضان المبارك مساء الاثنين 29 من شعبان عام 1442 هجرية الموافق 12 نيسان 2021 ميلادية. كما تتحرى دولة الامارات العربية الهلال يوم غد الاثنين.

وأعلن ديوان الوقف السني في العراق، أن يوم الثلاثاء المقبل سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك بعد تعذر رؤية الهلال مساء الأحد.

وقال الديوان في بيان مقتضب، إنه “تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الأحد، وعليه يكون غداً الإثنين مكملاً لشهر شعبان، والثلاثاء أول أيام الشهر الفضيل”.

وأعلنت المراجع الشيعية من بينها المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني في بيانات منفصلة أنها ستتحرى هلال رمضان مساء غد الإثنين.

وجرت العادة منذ سنوات طويلة، أن يبدأ السنة صيام رمضان قبل يوم من بدء الشيعة.