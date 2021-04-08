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فيديو: صاحبة أطول أظافر في العالم تقرر قصها بعد نحو 30 عاما

الخميس 08 أبريل 2021 07:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: صاحبة أطول أظافر في العالم تقرر قصها بعد نحو 30 عاما



تكساس/سما/

خلصت صاحبة أطول أظافر في العالم (امرأة أمريكية) منها في عطلة نهاية الأسبوع، التي ظلت ترافقها لمدة 30 عاما.

حطمت آيانا وليامز، من مدينة هيوستن الأمريكية، رقم "غينيس" للأرقام القياسية لأطول أظافر أصابع في العالم في عام 2017، عندما بلغ طولها نحو 19 قدما، وكانت تهدر أكثر من زجاجتي طلاء أظافر و20 ساعة لتجميلها، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.


وقصت آيانا ليامز أظافرها داخل مكتب لأمراض الجلدية في فورت وورث، في ولاية تكساس، وذلك باستخدام أداة دوارة كهربائية.

ونقلت موسوعة "غينيس" عن وليامز قولها: "مع أظافري أو بدونها سأظل الملكة، أظافري لا تصنعني، أنا أصنع أظافري".

وصرحت وليامز أنها تخطط لزراعة أظافرها لكي تصل إلى 6 بوصات فقط، بينما ستعرض أظافرها الطويلة التي تخلصت منها في متحف بأورلاندو في ولاية فلوريدا.


وقررت آيانا وليامز التخلص من أظافرها بعد عدم قدرتها على القيام ببعض الأنشطة، مثل غسل الأطباق ووضع الملاءات على السرير.

كما أوضحت أنها تسعى حاليا إلى تشجيع صاحب أطول أظافر من بعدها لكي يصنع التاريخ والدخول في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

ولا تزال لي ريدموند هي صاحبة أطول أظافر في العالم على الإطلاق، التي بدأت في إطالتهما منذ عام 1979، ووصل طولها إلى 28 قدما، لكنها فقدتها في حادث سيارة في عام 2009.

#هيوستن #اطول اظافر في العالم #شبكة سي ان ان #تكساس #موسوعة غينيس

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