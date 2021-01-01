  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

آخر احصائيات كورونا حول العالم والدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء

السبت 03 أبريل 2021 09:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آخر احصائيات كورونا حول العالم والدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء



غزة/سما/

ارتفعت حصيلة ضحايا تفشي وباء كورونا حول العالم إلى أكثر من مليونين و836 ألف وفاة، فيما تجاوز إجمالي الإصابات حتى الآن 130 مليون إصابة.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا، حيث سجلت أكبر حصيلة وفيات تجاوزت 554 ألف حالة، وسجلت أكثر من 30.6 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

وتحتل البرازيل المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا حيث بلغ إجمالي الوفيات فيها أكثر من 328 ألف حالة وفاة، والإصابات نحو 13 مليون إصابة حتى الآن.

وفي المكسيك حصد فيروس كورونا أرواح نحو 204 آلاف شخص، فيما بلغ إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها منذ بدء تفشي الوباء مليونين و244 ألف إصابة.

وسجلت الهند نحو 164 ألف حالة وفاة حتى الآن، وأكثر من 12.3 مليون إصابة، تليها بريطانيا التي تجاوزت فيها حصيلة الوفيات 127 ألف حالة وفاة، وسجلت نحو 4.4 مليون إصابة.

وتحتل إيطاليا المرتبة السادسة حيث سجلت منذ بداية تفشي الوباء أكثر من 110 آلاف حالة وفاة، وتجاوز إجمالي الإصابات فيها 3.6 مليون إصابة، تليها روسيا حيث حصد فيروس كورونا أرواح 99600 شخص، وسجلت أكثر من 4 ملايين و560 ألف إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

وفي فرنسا ارتفعت حصيلة الوفيات إلى نحو 96.5 ألف وفاة، وسجلت حتى الآن أكثر من 4.8 مليون إصابة، تليها ألمانيا بحصيلة وفيات بلغت نحو 77 ألف وفاة، وقرابة 2.9 مليون إصابة، ثم إسبانيا التي حصد فيها فيروس كورونا أرواح نحو 76 ألف شخص، وتم تسجيل 3.3 مليون إصابة حتى الآن.

#احصائيات كورونا #فيروس كورونا #اصابات كورونا حول العالم #وفيات كورونا #وفيات كورونا حول العالم #وباء كورونا

الأكثر قراءة اليوم

رسالة من عائلة "البرغوثي" إلى كتائب القسام.. إليك تفاصيلها

"الاعلامي الحكومي" يتحدث عن مدة تقييم الوضع الوبائي في غزة ومدى التزام المواطنين

أسماء قائمة "المستقبل" لخوض الانتخابات التشريعية

تصريحات القدوة حول الاسلام السياسي تثير الجدل.. "خطيئة" ولا يمثل مروان البرغوثي

الاول من نوعه عربيا.. الامارات تدخل المعركة العالمية الجارية ضد جائحة كورونا بلقاح "حياة-فاكس"‎

الجهاد الإسلامي يرد على ناصر القدوة : يجب أن تكون مشكلتك مع الاحتلال وليس مع الاسلام السياسي

سيناريو تبادل الضربات: هل باتت إيران ناضجة للعمل “مباشرة من أراضيها” ضد إسرائيل؟

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية

لجنة الانتخابات: الثلاثاء المقبل موعد نشر القوائم الانتخابية

مروان

من هو "الحصان الأسود" في الانتخابات و ما حظوظ التيار المنشق عن حركة فتح ؟

زعرب

قيادي بفتح يدعو الى ضرورة إلغاء أو تأجيل الانتخابات

بلينك

بلينكين لنظيره الاسرائيلي: يجب أن يتمتع الإسرائيليون والفلسطينيون "بإجراءات متساوية"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية