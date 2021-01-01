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بث مباشر: مباراة السعودية ضد فلسطين

الثلاثاء 30 مارس 2021 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
بث مباشر: مباراة السعودية ضد فلسطين



الرياض/سما/

يستعد استاد مدينة الملك سعود الرياضية، لاستضافة مباراة هامة وقوية تجمع بين السعودية وفلسطين، في إطار تصفيات قارة آسيا المؤهلة لمونديال 2022.

ويسعى المنتخب السعودي للحصول على نقاط المباراة، للوصول إلى النقطة 11 وخطف صدارة المجموعة من منتخب أوزبكستان.


على الجانب الآخر يحتل المنتخب الفلسطيني المركز الخامس في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطة عن المنتخب اليمني صاحب المركز الرابع.

تشكيلة السعودية:
التشكيل| 4-2-3-1

محمد العويس

ياسر الشهراني - عبد الله مادو - عبد الإله العمري - سلطان الغنام.

عبد الله عطيف - عبد الإله المالكي.

سالم الدوسري - محمد كنو - فهد المولد.

صالح الشهري.

تشكيلة فلسطين:
التشكيل| 4-2-3-1

توفيق علي.

موسى فيراوي - محمد أبو ميالة - ياسر حمد - أحمد قطميش.

على خروب - مصعب البطاط.

محمد أبو وردة - سامح مراعبة - تامر صيام.

صالح شحادة.

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