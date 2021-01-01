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على فراش المرض.. ممثل فلسطيني يطلب الجنسية العراقية من الكاظمي (فيديو)

الأحد 28 مارس 2021 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
على فراش المرض.. ممثل فلسطيني يطلب الجنسية العراقية من الكاظمي (فيديو)



بغداد/سما/

طلب الممثل محمد حسين عبد الرحيم، وهو فنان فلسطيني يعيش في العراق منذ عقود، من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي منحه الجنسية العراقية.

وخلال زيارة من مكتب الكاظمي إلى منزل الفنان عبد الرحيم الذي يعاني من وعكة صحية، طلب من الكاظمي عندما اتصل به الحصول على الجنسية العراقية.

ورد عليه الكاظمي: "بسيطة" في إشارة إلى سهولة ذلك.

وبحسب ما ظهر في الفيديو، فإن هذه المرة الثانية التي يطلب فيها عبد الرحيم الجنسية العراقية من الكاظمي، لكنه لم يحصل عليها حتى الآن.

ومحمد حسين عبد الرحيم هو أحد الفنانين العراقيين من أصول فلسطينية، ولد في بغداد عام 1955 وعرف بأدواره الكوميدية، أشهرها (أيام الإجازة - أبو نادر - دار ودور).

#العراق #محمد حسين عبدالرحيم #بغداد

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