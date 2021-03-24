إليسا تثير جدلا واسعا بسبب رأيها في "أكسجين سوريا" المقدم للبنان

بيروت/سما/



أشعلت الفنانة اللبنانية، إليسا، اليوم الخميس، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، بسبب رأيها في توجيه الرئيس السوري، بشار الأسد، بتأمين 25 طنا من الأكسجين دفعة أولى إلى بلادها، من أصل 75 طنا ستصل على مدى ثلاثة أيام.

وغردت إليسا عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "كنت أتمنى يقدموا الأكسجين إلى 300 400 معتقل الموجودين عندهم بل المعتقلات!! يعني ما هذا الكرم ردولنا البضاعة والزيت والمواد الغذائية التي تفوت سوريا كل يوم وتحرموا شعبنا المعتر منا أااخ منكم"، وأرفقت مع تغريدتها هاشتاغ باسم وزير الصحة اللبناني، حمد حسن.

كنت بتمنى يقدموا الاوكسيجين ل ٣٠٠ ٤٠٠ معقتل الموجودين عندن

بل المعتقلات!! يعني شو هل الكرم ردولنا البضاعة والزيت والمواد الغذائية اللي عم تفوت سوريا كل يوم وتحرموا شعبنا المعتر

منا #حمد_حسن أااخ منكم — Elissa (@elissakh) March 24, 2021



وتابعت إليسا موضحة في تغريدة أخرى: "أنا ضد النظام السوري مش ضد الشعب السوري وللأسف الشعب السوري يعاني متلهم مثلنا، بس مغلوبين على أمرهم".

انا ضد النظام السوري مش ضد الشعب السوري واللاسف الشعب السوري عم بعاني متلن متلنا بس مغلوب عا امرن ???????????? — Elissa (@elissakh) March 24, 2021



وأثار تعليق الفنانة اللبنانية إليسا على قرار الرئيس السوري، بشار الأسد، بتأمين 25 طنا من الأكسجين إلى بلادها جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين تأييد بعض الآراء لها مناهضتها لحكومة الأسد واختلافها معها، وبين من وصفها بالعنصرية.

وكتبت مغردة لإليسا: "حبيبتي سوريا بلد منتجة وبـ توزع زيت ومواد غذائية وكهرباء بعز الـ9 سنين حرب وحصار... دلينا وين منتجاتكم عنا بالسوق لنروح نشتري... معقول أنا عايش 5 برا سورية وما عم شوف بضاعة لبنانية عنا... يا الله ما أبشعك... الله يشفيكِ من حقدك بس".

حبيبتي سوريا بلد منتجة وبتوزع زيت ومواد غذائية وكهربا بعز ال 9 سنين حرب وحصار

دلينا وين منتجاتكن عنا بالسوق لنروح نشتري

معقول انا عايشة برا سوريا وما عم شوف بضاعة لبنانية عنا !!!

يالله ما ا ب ش ع ك ????

الله يشفيكي من حقدك بس ..???????? — Kinda Mahfoud ????????✝ (@MahfoudKinda) March 25, 2021



وكتب مغرد غاضب آخر لإليسا: "خلص بس تفوتي عالمشفى قوليلن ما تحطولي أوكسيجين سوري أنا عنصرية".

خلص بس تفوتي عالمشفى قوليلن ما تحطولي أوكسيجين سوري أنا عنصرية — Jubran (@Jubran_2) March 24, 2021



وغردت مستخدمة للفنانة اللبنانية: "هلأ أنا ما بوافقك هالكلام وانت بتعرفي انو سوريا أول ناس بتقدّم المساعدة لـ لبنان وقت الحاجة لو ما بعرف انك عم تحكي عن النظام كنت وقتها حقدت بس بتضلها تويت غير موفّقة ويا ريت تبعدي عن السياسة بكون أحسن".

هلأ أنا ما بوافقك هالكلام وانت بتعرفي انو سوريا أول ناس بتقدّم المساعدة لـ لبنان وقت الحاجة

لو ما بعرف انك عم تحكي عن النظام كنت وقتها حقدت

بس بتضلها تويت غير موفّقة

ويا ريت تبعدي عن السياسة بكون أحسن. ???? — Deema (@DemaKhalife) March 25, 2021

اليسا مو حلوة منك.. مع إني بحبك كتير بس يعني ع القليلة كلمة شكراً.. وبلاها كل هالعنصرية.. حرام فكري بالناس يللي فعلاً هلا بحاجة الأوكسجين ☹️ — Zaid Elissian (@zozo93288) March 24, 2021

​يشار إلى أن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، اليوم الأربعاء، شكر الرئيس السوري بشار الأسد، على مساهمته في إنقاذ لبنان بعد اشتداد أزمة فيروس كورونا في البلاد.



وقال حسن في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا": "نشكر الرئيس الأسد لتأمين الأوكسجين لأنه يساهم في إنقاذ لبنان من كارثة وإنقاذ حياة الكثير من اللبنانيين".

وأضاف الوزير اللبناني: "رغم الحاجة وزيادة الطلب على الأوكسجين في سوريا جاءنا الرد بالإيجاب، ما يثبت أن الرهان على الأشقاء في الأزمات رهان صائب".

ووجه الرئيس السوري بشار الاسد، اليوم، تأمين 25 طنا من الأوكسجين كدفعة أولى بهدف إنقاذ لبنان من أزمته الحالية