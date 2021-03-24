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إليسا تثير جدلا واسعا بسبب رأيها في "أكسجين سوريا" المقدم للبنان

الخميس 25 مارس 2021 08:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
إليسا تثير جدلا واسعا بسبب رأيها في "أكسجين سوريا" المقدم للبنان



بيروت/سما/


أشعلت الفنانة اللبنانية، إليسا، اليوم الخميس، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، بسبب رأيها في توجيه الرئيس السوري، بشار الأسد، بتأمين 25 طنا من الأكسجين دفعة أولى إلى بلادها، من أصل 75 طنا ستصل على مدى ثلاثة أيام.

وغردت إليسا عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "كنت أتمنى يقدموا الأكسجين إلى 300 400 معتقل الموجودين عندهم بل المعتقلات!! يعني ما هذا الكرم ردولنا البضاعة والزيت والمواد الغذائية التي تفوت سوريا كل يوم وتحرموا شعبنا المعتر منا أااخ منكم"، وأرفقت مع تغريدتها هاشتاغ باسم وزير الصحة اللبناني، حمد حسن.


وتابعت إليسا موضحة في تغريدة أخرى: "أنا ضد النظام السوري مش ضد الشعب السوري وللأسف الشعب السوري يعاني متلهم مثلنا، بس مغلوبين على أمرهم".


وأثار تعليق الفنانة اللبنانية إليسا على قرار الرئيس السوري، بشار الأسد، بتأمين 25 طنا من الأكسجين إلى بلادها جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين تأييد بعض الآراء لها مناهضتها لحكومة الأسد واختلافها معها، وبين من وصفها بالعنصرية.

وكتبت مغردة لإليسا: "حبيبتي سوريا بلد منتجة وبـ توزع زيت ومواد غذائية وكهرباء بعز الـ9 سنين حرب وحصار... دلينا وين منتجاتكم عنا بالسوق لنروح نشتري... معقول أنا عايش 5 برا سورية وما عم شوف بضاعة لبنانية عنا... يا الله ما أبشعك... الله يشفيكِ من حقدك بس".


وكتب مغرد غاضب آخر لإليسا: "خلص بس تفوتي عالمشفى قوليلن ما تحطولي أوكسيجين سوري أنا عنصرية".


وغردت مستخدمة للفنانة اللبنانية: "هلأ أنا ما بوافقك هالكلام وانت بتعرفي انو سوريا أول ناس بتقدّم المساعدة لـ لبنان وقت الحاجة لو ما بعرف انك عم تحكي عن النظام كنت وقتها حقدت بس بتضلها تويت غير موفّقة ويا ريت تبعدي عن السياسة بكون أحسن".

​يشار إلى أن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، اليوم الأربعاء، شكر الرئيس السوري بشار الأسد، على مساهمته في إنقاذ لبنان بعد اشتداد أزمة فيروس كورونا في البلاد.


وقال حسن في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا": "نشكر الرئيس الأسد لتأمين الأوكسجين لأنه يساهم في إنقاذ لبنان من كارثة وإنقاذ حياة الكثير من اللبنانيين".
وأضاف الوزير اللبناني: "رغم الحاجة وزيادة الطلب على الأوكسجين في سوريا جاءنا الرد بالإيجاب، ما يثبت أن الرهان على الأشقاء في الأزمات رهان صائب".

ووجه الرئيس السوري بشار الاسد، اليوم، تأمين 25 طنا من الأوكسجين كدفعة أولى بهدف إنقاذ لبنان من أزمته الحالية

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