سبب وفاة ريم غزالي نجمة ستار أكاديمي زوجة نبيل بن ناصر .. السيرة الذاتية

الجزائر / سما

أعلنت مصادر فنية عربية، يوم الأربعاء 17 مارس 2021، عن وفاة الفنانة ريم غزالي نجمة برنامج المواهب العربي "ستار أكاديمي" زوجة الممثل الكبير نبيل بن ناصر.

وأكدت المصادر الفنية أن سبب وفاة ريم غزالي جاء إثر معاناة طويلة خلال السنوات الثلاث الماضية مع المرض الخبيث "السرطان" الذي تم تشخيص إصابتها به عام 2019.

وقالت سلمى غزالي شقيقة ريم ناعية إياها على انستغرام إن ""الابتسامة لم تفارقها منذ وفاة شقيقتها، بسبب معرفتها أن الله اختار لها ما هو أفضل وأعظم، بعد تجربتها مع المرض".

وحثت سلمى غزالي متابعيها بالدعاء لشقيقتها ريم بالمغفرة والرحمة، مضيفة أن "قلبها مطمئن أن الله منح ريم غزالي الراحة وسوف يجازيها خيرا عن صبرها في مرضها".

وبدأت ريم غزالي رحلة العلاج من السرطان عام 2019، حيث تحدثت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن معاناتها وكتبت كلمات مؤثرة الأسابيع الماضية على حساباتها.

وقالت ريم غزالي مؤخرا إنها تفتقد الأحبة جراء فيروس كورونا وتشتاق إلى رؤيتهم لكن ظروف الإغلاق والحظر التي تسبب بها الوباء حالت الفترة الماضية على اللقاء معهم.

ريم غزالي السيرة الذاتية:

وانتقلت ريم غزالي إلى رحمة الله عن عمر ناهز 38 عاما، إذ أنها من مواليد التاسع والعشرين من شهر يونيو 1982، ووالدتها هي مريم عازفة البيانو المشهورة في الجزائر.

أما شقيقة ريم فهي سلمى غزالي الممثلة الشهيرة في عدد من الدول العربية، إذ ظهرت قبل 16 سنة في برنامج ستار أكاديمي وأبدعت وتألقت حتى صارت نجمة كبيرة.

وحصدت ريم غزالي زوجة الممثل نبيل بن ناصر لقب ملكة جمال الجزائر عام 2004، الأمر الذي جعلها تحظى بشهرة واسعة وشعبية كبيرة تكللت بالمشاركة في العديد من الأعمال الرمضانية البارزة.