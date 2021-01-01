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رابط مشاهدة مباراة الاتحاد والفتح بث مباشر في كأس خادم الحرمين 2021

الثلاثاء 16 مارس 2021 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة الاتحاد والفتح بث مباشر في كأس خادم الحرمين 2021



الرياض / سما

نقدم لكم متابعينا في المملكة رابط مشاهدة مباراة النصر ضد الفتح بث مباشر التي تقام اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات دور ربع النهائي في بطولة كأس الملك خادم الحرمين الشريفين.

مباراة الاتحاد والفتح مباشر تنقل الساعة 08:45 مساء بتوقيت الرياض على قناة السعودية الرياضية الثانية (KSA Sports 2 HD) بصوت المعلق حماد العنزي من ملعب الجوهرة المشعة.

ويقود المذيع عبدالعزيز البكر الاستيديو التحليلي الخاص بموقعة الفتح والاتحاد على السعودية الرياضية بالإضافة إلى الزميل المراسل عمار باحكيم لنقل الأحداث والمجريات من داخل أرضية الملعب.

كما يحل الكابتن محمد عبدالجواد وأيضا خميس الزهراني ضيوفا على الاستيديو الليلي إلى جانب الخبير التحكيمي عبدالرحمن الزيد للوقوف على جميع حالات الحكام التي قد تكون ماثر جدل وشك واضح.

رابط مباراة الاتحاد والفتح مباشر: اضغط هنا

ولم يفز الفتح على الاتحاد منذ شهر يناير العام الماضي، إذ كان الانتصار الأخير لصالحه بهدفين مقابل هدف سجلهما في ذلك الوقت النجم المحترف ميتشيل تي فريدي وحمدان الشمراني في مرماه.

وفاز الاتحاد على الفتح في شهر فبراير المنصرم بأربعة أهداف مقابل هدف في دوري المحترفين السعودي سجلهم اللاعبون فهد مساعد المولد وهارون كمارا والمحترف أليكساندر بريفيتش ثنائية.

وتشير التوقعات إلى أن الفوز سيكون حليف الاتحاد هذا المساء بالنظر إلى تعطش اللاعبين والجماهير إلى تحقيق لقب بطولة بعد غياب طويل عن منصات التتويج في المواسم الأخيرة.

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