ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2021 مجموعة الأهلي والمريخ والهلال والزمالك

الخرطوم / سما

ننشر لكم متابعينا في مصر والسودان وكل الدول العربية، جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2021 قبل المباريات المقرر أن تجري بين 16 فريقا من دول مختلفة في القارة السمراء.

وتشهد بطولة دوري أبطال أفريقيا، ثماني مباريات قوية، أبرزها الأهلي المصري ضد فيتا كلوب، المريخ السوداني أمام سيمبا التنزاني، الهلال السوداني أمام شباب رياضي بلوزداد الجزائري.

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2021:

المجموعة الأولى: المركز الأول: سيمبا التنزاني برصيد 7 نقاط.

المركز الثاني: فيتا كلوب الكونغولي برصيد 4 نقاط.

المركز الثالث: الأهلي المصري برصيد 4 نقاط.

المركز الرابع: المريخ السوداني برصيد نقطة.

المجموعة الثانية: المركز الاول: ماميلودي صن داونز برصيد 9 نقاط.

المركز الثاني: الهلال السوداني برصيد نقطتين.

المركز الثالث: شباب رياضي بلوزداد برصيد نقطتين.

المركز الرابع: مازيمبي برصيد نقطتين.

المجموعة الثالثة: المركز الأول: الوداد البيضاوي المغربي برصيد 9 نقاط.

المركز الثاني: جوريا الغيني برصيد 4 نقاط.

المركز الثالث: كايزرشيفس برصيد 4 نقاط.

المركز الرابع والأخير: بترو أتلتيكو بدون رصيد.

المجموعة الرابعة: المركز الأول: الترجي التونسي برصيد 7 نقاط.

المركز الثاني: مولودية الجزائر برصيد 5 نقاط.

المركز الثالث: الزمالك المصري برصيد نقطتين.

المركز الرابع: تونغيث السنغالي برصيد نقطة.

كما يلعب الساعات القادمة فريق الوداد الرياضي المغربي ضد حوريا الغيني، الزمالك المصري أمام الترجي التونسي، مولودية الجزائر مع تونغيث السنغالي، صن داونز ونظيره مازيمبي.