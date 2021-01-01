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المعلومات المطلوبة سريّة

وزراة الصحة تفتح التسجيل إلكترونيا لتلقي لقاح كورونا

الأحد 14 مارس 2021 11:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزراة الصحة تفتح التسجيل إلكترونيا لتلقي لقاح كورونا



غزة/سما/

أصدرت وزارة الصحة مساء الأحد، إعلانا مهما للتسجيل لتلقي لقاح كورونا "كوفيد 19"، مؤكدة أنه أصبح بين أيدي المواطنين؛ المنصة الإلكترونية للتسجيل للمطعوم، حيث أصبح بإمكانهم الدخول إليها عبر الرابط: "http://vaccine.moh.ps" .

ونوهت الصحة إلى أن الصفحة الرئيسية للمنصة تحتوي على كافة التعليمات الواجب اتباعها لعملية التسجيل.

وتمنت الصحة من المواطنين التحلي بالمسؤولية عند التعامل مع المنصة، وإدخال البيانات بالشكل السليم، حتى يتسنى لنا المتابعة والتواصل مع المسجلين لإعطائهم المطاعيم في الوقت المحدد.


وأوضحت أن المعلومات المطلوبة للتسجيل تعتبر سرية، وسيتم التعامل معها فقط لأغراض الطعم ولن يستطيع أحد الاطلاع عليها باستثناء وزارة الصحة الفلسطينية.

وأضافت :"بعد عملية التسجيل سيتم إبلاغكم بأنه تم تسجيلكم بنجاح، وسيتم التواصل معكم عبر الهاتف الذي ستدرجونه في التسجيل عندما يحين موعد التطعيم الخاص بكم، استناداً إلى الخطة الوطنية للتطعيم، آخذين بعين الاعتبار الأولويات حسب العمر، الأمراض المزمنة، المهنة".

• خطوات التسجيل

1- فتح الرابط المرفق: http://vaccine.moh.ps

2- قراءة التعليمات المتعلقة بالتسجيل في الصفحة الرئيسية

3- الضغط على زر التسجيل

4- تعبئة البيانات الشخصية، والأمراض إن وجدت.

5- إدراج رقم الهاتف في الحقل المخصص لذلك.

6- الموافقة على شروط التطعيم

7- اختيار فيما إذا كنت بحاجة للمساعدة للوصول إلى مركز التطعيم

8- الضغط على زر متابعة

9- في حال كانت كافة الحقول المطلوبة معبأة حسب الأصول، ستصلك رسالة تفيد بأنه تم تسجيلك بنجاح.

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