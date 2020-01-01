كيف يتصرف الشباب عندما يحب فتاة؟

وكالات / سما /

مشاعر الحب لها أعراض خاصة جداً في مرحلة الشباب تظهر بمجرد أن يصاب الشاب بالحب، ومهما كان كتوماً ومهما حاول أن يبذل من جهد حتى يداري مشاعره وأحاسيسه؛ إلا أنها تظهر على ردود أفعاله ونظراته ويلاحظها بسهولة الأشخاص القريبون منه ويعرفونه جيداً...وفي العلاقات العاطفية يقوم أغلب الشباب بتصرّفات عفوية تعبّر عن مدى حبهم للفتاة، لكن بعض الفتيات لا يملكن القدرة على قراءة لغة الجسد أو لا يستطعن فهم معنى تصرفات الشاب. وهنا سيدتي تقدم لكل فتاة بعض العلامات الواضحة التي يمكن أن تخبرك ما إذا كان الشاب يحبك حقاً أم..!! وذلك وفقاً لـ Inspiring Tips



1. يحترمك

إذا كان الشاب يحبك..فسوف يحترم قراراتك



إذا كان شاباً يحبك، فلن يجبرك على القيام بأشياء لا تريدينها، سوف يحترم قراراتك ولن يجبرك على اتباعه. سوف يحترم مبادئك ولن يتسبب لك في حل وسط.

الشاب الذي يحبك حقاً يكون صبوراً ولطيفاً. فسوف يتفهم لحظاتك ويمنع نفسه من أن يكون وقحاً معك. يبذل قصارى جهده ليبقى رجلاً نبيلاً حتى في نوبات الغضب.



2. متواضع

الشاب الذي يحبك..يقول آسف خوفا من أن يفقدك



فيما يتعلق بالصبر واللطف، فإن الشاب الذي يحبك سيحافظ على كبريائه. الحب سيجعله غير أناني إلى درجة التواضع عندما تكوني في ذروة كبريائك. عندما تكوني في صراع، حتى لو لم يكن ذلك خطأه، فإنه سيختار أن يكون الشخص الذي يقول آسف لمجرد تصحيح الأمور خوفاً من أن يفقدك.



3. يُقلّد لغة جسدك..ويفتخر بإنجازاتك

الشاب الذي يحبك..يقف بجانبك ويفتخر بإنجازاتك



فجأة تجدين الشاب الذي يحبك متشرباً كل طباعك وحركاتك حتى كلماته التي يستخدمها مع الغير شبيهة لطريقتك وكلماتك، وهو تغير وتحول لا إرادي يحدث نتيجة متابعته لك بدقة واهتمام، فعندما تجدين هذا يحدث تأكدي من وجود شرارة الحب.

يُشجّعك ويفتخر بإنجازاتك..الشاب عندما يحبّك يدعمك ويشجعك على التقدم والنجاح سواء في دراستك أو في مجال عملك ودائماً ما يفتخر بإنجازاتك ويرى نفسه من خلالها، يقف إلى جانبك عند إحباطك ويكون الداعم الأول والمحفز الدائم لك فيزيد ثقتك بنفسك ويرفع معنوياتك باستمرار.



4. تكونين ضمن خطته المستقبلية

عندما يحب الرجل..يستخدم"نحن" بدلا من كلمة" أنا"



عندما يغرم الرجل يصبح حديثه الدائم مع حبيبته عن أحلامه وأهدافه التي يسعى لتحقيقها في المستقبل، فهو يستخدم كلمة نحن بدلاً من كلمة أنا، ويستشيرك في التخطيط لحياته المستقبلية ويشركك بهذه الخطط فإذا ما كنت جزءاً من صورته المستقبلية فهو بالتأكيد مغرم بك.

نقلاً عن سيدتي