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الفيفا: الدوري الفلسطيني للمحترفين الأفضل تنافسية في الوطن العربي والثالث آسيوياً

الخميس 11 مارس 2021 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفيفا: الدوري الفلسطيني للمحترفين الأفضل تنافسية في الوطن العربي والثالث آسيوياً



القدس المحتلة / سما /

كشف تقرير للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تصنيف الدوريات من حيث التنافسية بين أنديتها على لقب الدوري، معتمداً على عدد الأبطال المتوجين ببطولة الدوري في كل قارة خلال السنوات الـ15 الأخيرة، وتحديداً منذ عام 2005، لتحديد الدوريات الأكثر والأقل تنافسية، حيث حلّ الدوري الفلسطيني للمحترفين الأول عربياً والثالث آسيوياً في هذا الجانب.

ويعتبر الدوري الفلسطيني الأفضل من حيث التنافسية على مستوى الوطن العربي، حيث شهد تتويج 8 فرق باللقب خلال السنوات الـ15 الأخيرة، وتفوق على الدوريين الإماراتي والعماني، حيث تُوج فيهما 7 أبطال.

أما الدوري المصري فهو الأقل تنافسية في الوطن العربي خلال السنوات الـ15 عاماً، بالتساوي مع الدوريين السوداني والكويتي، بسبب نجاح فريقين فقط في كل دوري من هذه الدوريات الثلاثة في الحصول على بطولة الدوري المصري خلال السنوات الـ15 الأخيرة، وفي المركز الرابع من حيث التنافسية يأتي الدوري السعودي، بتتويج 6 أبطال في آخر 15 عاماً، وبالتساوي مع السعودي يتواجد الدوري اليمني، بـ6 أبطال.

وعلى الصعيد الآسيوي، حلّ الدوري الفلسطيني في المركز الثالث بالتساوي مع اليابان ومنغوليا بتتويج 8 أبطال، وجاءت دوريات الهند وبوتان ثانياً بتتويج 9 أبطال، في حين تصدرت إندونيسيا وسيرلانكا ولاوس قارة آسيا بتتويج 10 أبطال في آخر 15 عاماً.

أما بالنسبة للدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، فإن الدوري الفرنسي يعتبر الدوري الأكثر تنافسية في الأعوام الأخيرة، حيث تم تتويج 7 فرق في الأعوام الـ15 الأخيرة، ويأتي الدوري الإنجليزي الممتاز ثانياً بـ5 أبطال، ثم الدوري الألماني بـ 4 أبطال، وتوج في الدوري الإسباني والإيطالي، 3 أبطال فقط.

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