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شاهد .. مسلسل قيامة المؤسس عثمان الحلقة 49 مترجمة كاملة

الأربعاء 10 مارس 2021 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. مسلسل قيامة المؤسس عثمان الحلقة 49 مترجمة كاملة



القاهرة / سما

أعلنت قناة (atv) التركية عن رابط مشاهدة مسلسل قيامة المؤسس عثمان الحلقة 49 التاسعة والأربعون كاملة على موقع يوتيوب قبل ترجمتها إلى اللغة العربية من منصة قصة عشق وغيرها.

وانتظر عشان مسلسل المؤسس عثمان العداد التنازلي على البث المباشر لعرض الحلقة التاسعة والأربعين، إذ يحظى هذا العمل الفني بمتابعة كبيرة في تركيا ومختلف الدول العربية والعالم.

وأصبحت القنوات التركية تعتمد على يوتيوب والمنصات التي تظهر عليها الإعلانات بهدف توصيل رسالة المسلسل إلى جميع المتابعين وكذلك الاستفادة منه عبر تخصيص مواقع ومنصات رسمية.

ولم ينجح أي مسلسل عربي في الوصول إلى شهرة أرطغرل والمؤسس عثمان الذين نجحا في الوصول إلى كل مكان في ظل حرص بعض الحكومات الآسيوية على ترجمتها ودبلجتها لمواطنيها.

المؤسس عثمان الحلقة 49:

وبدأت أحداث مسلسل المؤسس عثمان في الدخول منعطف حرج مع نجاة بطل العمل الفني من محاولة قتل واعتقال الحلقات الماضية لا سيما الأخيرة التي حققت نسب مشاهدة عالية جدا.

ومن اللافت للنظر في الحلقة المنصرمة أنها كانت كاملة على يوتيوب مجانا، علما أنه يتم توفيرها بشكل مجاني أيضا من خلال قصة عشق وحكايات باللغة العربية بعد ساعات من البث.

وتحرص تلك المواقع إلى ترجمة مسلسل المؤسس عثمان للعربية، إذ يمكن للجميع المتابعة مع ساعات الفجر الأولى وتظر متوفرة أيضا لكل الذين يرغبون في مشاهدة الإعادة والحلقات كافة.

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