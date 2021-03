طريقة نقل الصور من iCloud Photos إلى خدمة صور جوجل

وكالات / سما /

أطلقت أبل مؤخرا أداة جديدة تتيح للمستخدمين نقل الصور ومقاطع الفيديو الموجودة في خدمة (صور آي كلاود) iCloud Photos إلى حساباتهم في خدمة (صور جوجل) Google Photos بسهولة، حيث يمكن الآن الاحتفاظ بنسخة احتياطية من الصور ومقاطع الفيديو الموجودة في حسابك في خدمة التخزين التابعة لشركة جوجل سواء كنت تخطط للانتقال إلى خدمة جوجل أو الاحتفاظ بنسخة احتياطية إضافية فقط.

أولًا: ما هي الأسباب الي تدفعك لنقل الصور من iCloud Photos إلى خدمة جوجل؟

ووفقا لما ذكرته "البوابة العربية لأخبار التقنية"، بصورة عامة قد تكون عملية نسخ صورك إلى خدمة التخزين السحابي التابعة لشركة جوجل باستخدام هذه الأداة مفيدة لسببين، هما:

أولا: تعتبر طريقة سهلة لنقل كل شيء إذا كنت تقوم بالتبديل إلى هاتف ذكي يعمل بنظام التشغيل أندرويد، بالإضافة إلى ذلك لدى خدمة جوجل الميزات نفسها الموجودة في خدمة (صور آي كلاود)، مثل: إنشاء مقاطع فيديو مميزة تلقائيًا مع موسيقى، والإنشاء التلقائي للصور المجمعة والرسوم المتحركة وإضافة الفلاتر.

ثانيًا: يعتبر نسخ صورك ومقاطع الفيديو مفيدًا إذا كنت تريد الاشتراك في خدمة (جوجل ون) Google One بدلًا من خدمة تخزين (صور آي كلاود) iCloud، ومع أن الخدمتان توفران التسعير نفسه بالنسبة لخطط الاشتراك والسعة التخزينية الشهرية، إلا أن خدمة جوجل تتيح لك مشاركة 100 جيجابايت مع عائلتك مقابل 1.99 دولار في الشهر، بينما لا تقدم آبل ميزة المشاركة العائلية إلا في خطة الاشتراك التي تبلغ 200 جيجابايت و 2 تيرابايت فقط.

ثانيًا: كيفية نقل الصور إلى خدمة صور جوجل

• افتح متصفح الويب في حاسوبك، ثم انتقل إلى موقع خصوصية آبل.

• قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب آبل الخاص بك.

• في النافذة التي تظهر لك، اضغط على رابط (طلب نقل نسخة من بياناتك) Request to transfer a copy of your data.

• ستظهر لك نافذة جديدة تعرض لك ملخصًا لعدد الصور ومقاطع الفيديو المخزنة في خدمة (صور آي كلاود) iCloud Photos ومقدار سعة التخزين الذي تستخدمه حاليًا.

• ضمن قسم (اختر المكان الذي تريد نقل صورك إليه) Choose where you’d like to transfer your photos، حدد خيار (صور جوجل) Google Photos.

• قم بتحديد المربعات التي بجوار خياري (الصور) Photos و(مقاطع الفيديو) Videos لنسخهما.

• اضغط على خيار (متابعة) Continue.

• قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في خدمة (صور جوجل)، ثم قم بمنح الأداة إذن الوصول إلى مكتبة الصور الخاصة بك.

• اضغط على خيار (تأكيد النقل) Confirm Transfer.

• ستتلقى تأكيدًا عبر البريد الإلكتروني بمجرد اكتمال عملية النسخ.

ملاحظة: قد تستغرق عملية النسخ عدة أيام وفقًا لحجم مكتبة الصورة التي تقوم بنسخها، كما لن تُنسخ الألبومات المشتركة والألبومات الذكية ومحتوى بث الصور والصور الحية وبعض البيانات الوصفية والوسائط التي لم تُخزن في خدمة (صور آي كلاود) iCloud Photos.