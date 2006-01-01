بعد وفاة 3 أصدقاء .. تحريم لعبة تحدي الوشاح الأزرق على تيك توك

القاهرة / سما

أحدثت واقعة وفاة ثلاثة أصدقاء شباب، ضجة كبيرة في الشارع المصري والعربي الأيام الماضية، في حين كشفت وسائل إعلام محلية أن السبب في الوفاة هو لعبة "الوشاح" أو ما يعرف بتحدي التعتيم على تيك توك.

ويقضي تحدي "الوشاح" بأن يمتنع الأطفال عن التنفس حتى يفقدوا وعيهم لكي يشعروا بأحاسيس قوية، وتتسبب كل عام بوقوع حوادث بعضها مميت.

من جهته حذر مركز الأزهر الشريف العالمي للفتوى الإلكترونية، في بيان، من خطورة تحدي "الوشاح الأزرق" أو "التعتيم"، وعدم جواز الدعوة إلى إزهاق الروح، وحرمة هذه اللعبة وأمثالها من الألعاب والتحديات.

وشدد البيان على أن تطبيقات الهواتف الذكية وألعابها الإلكترونية، تحوي أضرارا وتطبيقات لم تتوقف عند العبث بالمعتقدات، ومحاولة هدم العديد من القيم والأخلاقيات، وإفساد الأسر والمجتمعات؛ وإنما امتدت لتشمل إهلاك النفس.

وأضاف عبر "فيسبوك": "يحذر المركز من تحدي الوشاح الأزرق أو التعتيم على تطبيق الفيديوهات تيك توك، والذي يدعو مستخدميه إلى القيام بتجربة فريدة ومختلفة -على حدّ تعبيره- من خلال تصوير أنفسهم وهم تحت تأثير الاختناق بعد تعتيم الغرفة، وبالفعل شارك العديد من الأشخاص فيديوهات لأنفسهم بعد أن كتموا أنفاسهم وعرَّضوا أنفسهم للموت المُحقَّق، بينما تحوَّل لعب بعض المستخدمين إلى حقيقة مُعاشة، وأدى كتم تنفّسهم المُتعمَّد إلى اختناقهم وموتهم".

وتابع: "تتضح من مجرد شرح كنه هذا التَّحدي مخالفتُه للدين والفطرة؛ إذ إنه إن لم يُفضِ إلى الموت؛ فإنه قد يؤثر على خلايا الدماغ؛ ومن ثمَّ يؤدي إلى فقدان الوعي والضرر".

يشار إلى أن إيطاليا قد أعلنت الشهر المنصرم عن حجب "تيك توك"، عن المستخدمين ذوي الأعمار غير المضمونة، حيث جاء القرار عقب وفاة طفلة إثر مشاركتها في تحدي الوشاح.