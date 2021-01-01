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صدمة على مواقع التواصل بعد وفاة الناشط عبدالله العمري

الأحد 07 مارس 2021 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صدمة على مواقع التواصل بعد وفاة الناشط عبدالله العمري



عمان/سما/

توفي الناشط الأردني عبدالله العمري 23 عاماً المعروف باسم " عبود العمري" مساء امس السبت .

وقال مصدر من عائلته : ان العمري توفي اثر حادث سير مروع في جنوب افريقيا.

ونعى والد العمري ابنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعياً الله أن يتغمده واسع رحمته.


وبرع العمري رحمه الله في صناعة المحتوى الكوميدي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويتابعه أكثر من مليون و200ألف متابع عبر حسابه في انستجرام الذي ينشر فيه يومياته وكان آخر قصة "ستوري" قام بنشره في حسابه قبل وفاته بحوالي 7 ساعات برفقة أصدقائه خلال رحلة سياحية في دولة جنوب أفريقيا

أثار خبر وفاة العمري ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي من نعي ونشر صور ومقاطع فيديو له في الأردن وخلال رحلاته السياحية في بعض الدول 

#مواقع التواصل الاجتماعي #عبود العمري #وفاة عبود العمري #الناشط عبد الله العمري #حادث سير #جنوب افريقيا

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