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شاهد .. مسلسل قيامة المؤسس عثمان الحلقة 48 مترجمة كاملة

الخميس 04 مارس 2021 12:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. مسلسل قيامة المؤسس عثمان الحلقة 48 مترجمة كاملة



الكويت / سما

ننشر لكم متابعينا في كل مكان حول العالم، رابط مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الجزء الثاني الحلقة 48 الثامنة والأربعون مترجمة للغة العربية من التركية كاملة بشكل مجاني.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 48 تشهد هروب البطل التركي برفقة جميع المحاربين معه لتفادي الفخ الذي نصبه لهم نيكولا في وقت سابق؛ بهدف الإيقاع بهم جميعا مرة واحدة.

وانضم منقذ عثمان إلى مسسل قيامة المؤسس عثمان، حيث انتقم سافجي وقتل فلاتيوس حينما جاء إليه وتحدث معه قائلا له "تحمل يا شجاعي، أنا جئت هنا كي أخرجت من المأزق".

وتدور الأحداث حول احتمالية اكتشاف أمر الخائن، وتأثير وجود السيد على عثمان وإمارته، حيث ظهر الجميع حوله أثناء تحفيزهم بهدف الاستمرار في القتال لتحرير الأرض والناس.

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كانت الحلقة السابقة عادية نوعا ما وسابقتها أفضل منها لكن النصف ساعة الأخيرة للتحضيرات جيدة وتم محاصرة نيكولا لعثمان ومماطلة المنتج التي لاقت ردود فعل غاضمة من الجمهور.

ظهر في الإعلان الأول احتماء عثمان ومحاربيه بالدروع وهجومهم على الجنود ثم الاحتماء لأنهم لا يستطيعون هزيمة هؤلاء المنافسين بمفردهم حسب ما يقول التاريخ عن هذه المعركة.

ووقع في مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 48 جميع المحاربين في الفخ ويحاولون النجاة من ناحية وكذلك مواصلة القتال حتى يتخلصوا من الفخ الذي فرض عليهم دون أن يكون لهم علم.

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