أنغام تعلن سبب وفاة الدكتور أشرف سعيد هيكل

القاهرة / سما

أعلنت مصادر فنية، يوم الأربعاء 3 آذار 2021، عن وفاة الفنان أشرف سعيد هيكل عميد المعهد العالي للموسيقى العربية، بعد معاناة مع المرض خلال الأسابيع الماضية.

وأكدت المصادر الفنية أن سبب وفاة أشرف سعيد هيكل جاء متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، حيث خيم الحزن الدقائق المنصرمة على المنصات الاجتماعية عقب رحيله.

وقال عازف القانون ماجد سرور: نا لله وإنا إليه راچعون، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى أخي وصديقي عميد المعهد العالي للموسيقى العربية الأستاذ الدكتور أشرف محمد سعيد هيكل متأثرا بمرض الكورونا اللعين.

بدورها، كتبت الفنانة أنغام : "إنالله وإنا اليه راجعون. زميلي العزيز دكتور اشرف سعيد هيكل المحترم صاحب الوجه البشوش هتوحشنا يا اشرف ربنا يرحمك ويغفرلك".





كما نعت وزارة الثقافة المصرية الدكتور هيكل الذي انتقل إلى رحمة الله، مشيرة إلى أنه كان مخلصا بشدة في عمله وتتلمذ على يده الآلاف من الطالبات والطلاب المميزين.

أشرف سعيد هيكل السيرة الذاتية:

الدكتور الراحل هيكل تخرج في معهد الكونسرفتوار قسم الوتريات عام 1990، واستكمل دراسته العليا في معهد الموسيقي العربية. وفق ما ورد على موقع الأهرام.

ونال أشرف هيكل درجتي الماجيستير والدكتوراه، ثم تدرج في المناصب حتى وصل إلى درجة عميد معهد الموسيقى العربية، وأصبح يمتلك شعبية واسعة محليا وعربيا.