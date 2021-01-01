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كيف تقضين وقت فراغك في البيت؟

الثلاثاء 02 مارس 2021 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيف تقضين وقت فراغك في البيت؟



وكالات / سما /

وقت الفراغ يُمكن أن يُستغل في أشياء مفيدة من الناحية العلمية والعملية، وتعد فترة الشباب أو المراهقة هي من أهم المراحل إذا لم يتم استغلال وقت الفراغ فيها سوف يتعرض الشباب إلى شتى أنواع المشاكل التي يسببها الفراغ في ذلك السن مثل التنمر، وعدم تحمل المسؤولية؛ لذلك بدلاً من مجرد قضاء وقتك في الاستلقاء وعدم القيام بأي شيء عليك القيام به ،كل لحظة لها أهميتها من خلال القيام بشيء مثمر يثير اهتمامك. 

اقرئي رواية جيدة، أو كتاب تنمية ذاتية

يجب أن تكون القراءة عادة عندما يكون لديك وقت فراغ متاح لك وخاصة في فترة الشباب. القراءة توسع معرفتك وتبقيك على اطلاع دائم بالتطورات الجديدة في حياتك. ناهيك عن أن الأخبار والمعرفة التي تكتسبها ستجعلك شخصاً مثيراً للاهتمام في الحفلات والتجمعات الاجتماعية!
استغل وقت فراغك للتعلم. سوف يساعدك مهنياً وشخصياً. أنشئي قائمة قراءة في وقت الفراغ وارجعي إليها في كل وقت فراغ، حافظي على عقلك ومعرفتك وذاكرتك حادة مع كتاب أو سيرة ذاتية عن التطوير الذاتي.

مارسي الكتابة

إن الكتابة طريقة ممتازة لقضاء بعض الوقت. ليس من الضروري أن يكون أي شيء رسمياً، افعليها من أجل المتعة، افعليها لصقل مهاراتك في الكتابة، ورعاية إبداعك!

 

 

جرّبي التدوين على أي شيء أنت شغوف به وعلى دراية به، قم بالتغريد المباشر لحدث تلفزيوني أو رياضي خاص أو مدونة لإخراج هذه الأفكار والمشاعر من داخلك إلى العالم.

تأملي لفترة

من المهم قضاء بعض وقت فراغك في التأمل لضمان عدم الانكسار تحت الضغط والخضوع لانهيار عقلي.
الأشخاص الذين يمارسون التأمل هم الأشخاص الذين يمكنهم البقاء على قيد الحياة بشكل أفضل تحت الضغط بدلاً من أولئك الذين لا يعرفون ماذا يفعلون عندما تخرج الأمور عن السيطرة. أثبتت ممارسة اليوجا أنها مفيدة للملايين في جميع أنحاء العالم.

ممارسة الطهي

يجد الكثير من الناس أن الطبخ نشاط إبداعي يخفف التوتر. سواء كنت طباخاً متمرساً أو مبتدئاً بدأ للتو في تجربة أطعمة جديدة، يمكن أن يكون الطهي تجربة مبهجة.
حاولي أن تنظري إلى الطهي على أنه نشاط يخفف التوتر بدلاً من أن يكون شيئاً عليك القيام به كل يوم. اغتنمي الفرصة لإعادة إنشاء بعض الكلاسيكيات في مرحلة الطفولة.

تطوعي

.شاركي وقتك ومهاراتك. والمعرفة مع الأشخاص الذين يحتاجون إليها. تحققي من فرص التطوع في الحرم الجامعي أو المدرسة أو المجتمع، وستجد فرصة يمكنك المساهمة من خلالها.
إمكانيات المشاريع والتعلم لا حدود لها. ضعي قائمة سنوية بالأشياء والمهارات والأنشطة التي ترغبين في تحقيقها، وتأكدي من التحقق منها واحدة تلو الأخرى في كل مرة يكون لديكي وقت فراغ.

#البيت #وقت الفراغ #الكتابة #القراءة #العمل #العلم

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