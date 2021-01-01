نظام نور .. رابط تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 2021

الرياض / سما

ننشر لكم متابعينا رابط نظام نور الجديد مع فتح باب تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2021 قبل إغلاقه خلال الساعات القادمة وفقدان حق الأبناء في السنة الدراسية.

ويمكن تسجيل طلاب الصف الأول على رابط حساب ولي الأمر في نظام نور عن طريق إدخال البيانات الدقيقة للطالب الذي يرغب ذويه في إدخاله إلى المدرسة للالتحاق بزملائه قريبا.

وأعلنت وزارة التعليم في تصريح صحفي عن بدء تسجيل الصف الأول عبر نظام نور، لافتة إلى أنه تم تفعيل المنصة الإلكترونية في تمام الساعة الثانية عشرة مع دخولها في يوم الجمعة قبل قليل.

وحثت الوزارة عبر تويتر جميع الأهالي وأولياء الأمور إلى تسجيل الدخول لموقع نظام نور وسرعة الحصول على اسم المستخدم وكلمة السر، داعية إياهم إلى اتباع الإجراءات والخطوات.

رابط تسجيل نظام نور: اضغط هنا

ورصدت سما تفاعل الأهالي مع نظام نور الجديد، إذ اشتكى العشرات من سوء الخدمة وضعف الموقع على الرغم من الانتقادات الحادة التي توجه سنويا من أجل العمل على تطوير المنصة برمجيا.

ويسقط نظام نور في مثل هذه الحالات كل عام في اختبار ضغط الزوار، إذ يتطلب الأمور نقل السيرفر إلى آخر أعلى قادر على احتمال العديد الكبير من المستخدمين في نفس الوقت الراهن.

وطالب الأهالي القائمين على رابط موقع نظام نور بضرورة زيادة القدرة الاستيعابية للمنصة؛ كي لا يحدث العطل السنوي ويتوقف عن استقبال المزيد إلا بعد خروج المسجلين من الشاشة.