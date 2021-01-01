موعد ومعلق مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني والقنوات الناقلة

القاهرة / سما

أعلنت مصادر رياضية، عن موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني والقنوات الناقلة في ثاني مواجهات الفريقين بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا 2021 على الملعب الوطني بتنزانيا.

وأفادت المصادر بأن موعد مباراة الاهلي وسيمبا الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر والسودان وفلسطين والأردن، الرابعة في تنزانيا وقطر والسعودية والبحرين، الثانية بالمغرب وتونس والجزائر.

وأجرى الفريقان الاستعدادات النهائية على الملعب الوطني؛ تمهيدا لهذه الموقعة المرتقبة، إذ يواجه حامل اللقب مهمة صعبة خصوصا أنها تجري بحضور آلاف المشجعين لصالح الفريق الخصم.

ولا تزال الخلافات قائمة حول كيفية سماح الاتحاد الأفريقي لفريق سيمبا بحضور الجماهير، على الرغم من تفشي فيروس كورونا في العالم، إذ طالب مسؤولو النادي بالنظر في هذه الإجراءات.

معلق مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني:

وقررت قناة بي إن سبورت القطرية نقل مباراة سيبما ضد الأهلي المصري على قناة (beIN Sports HD 7) بصوت المعلق أحمد الطيب، على الرغم من وجود معارضة أهلاوية إزاء ذلك.

ولا يحظى الطيب بمحبة جمهور الأهلي المتابع خلف الشاشات؛ إذ يقولون إنه لا يظهر دعما على الرغم من كونه مصري الجنسية، بسبب تأييده للغريم التقليدي الزمالك بشكل علني وواضح.

وأصبحت غالبية فرق القارة السمراء تخشى مواجهة الأهلي الذي يملك أفضل اللاعبين الفترة الراهنة، إذ سحق المريخ السوداني في أولى مبارياته بثلاثية نظيفة، ويستعد للتغلب على سيمبا.