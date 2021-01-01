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رابط مشاهدة مباراة التعاون ضد الاتحاد بث مباشر

الخميس 18 فبراير 2021 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة التعاون ضد الاتحاد بث مباشر



الرياض / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة الاتحاد ضد التعاون بث مباشر التي تلعب اليوم الخميس في سياق لقاءات الجولة رقم 19 من دوري المحترفين السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان).

مباراة التعاون والاتحاد مباشر تعرض الساعة 03:55 بتوقيت مكة على قناة السعودية الرياضية الثانية (KSA Sports 2 HD) بصوت المعلق عيسى الحربين من استاد مدينة الملك عبدالله.

ويأمل الفريقان في تفادي ما حدث في موقعة الذهاب التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، إذ تقدم الاتحاد بالهدف الأول قبل أن يعدل التعاون النتيجة قبل نهاية الوقت الأصلي بقليل.

ولم يفز التعاون على الاتحاد منذ شهر آيار العام قبل الماضي، إذ يسعى للعودة مجددا إلى الانتصارات والتغلب عليه من خلال اللقاء الذي يجري هذا المساء دون حضور المشجعين للجانبين.

رابط مباراة الاتحاد والتعاون مباشر: اضغط هنا

وحال نجح فريق الاتحاد في الفوز على التعاون فإنه ذلك يعني وصوله للنقطة الثانية والثلاثين، بالتالي يضيق الخناق على الهلال والأهلي والشباب الذين يتزعمون المسابقة حتى هذه اللحظة.

ويقدم الاتحاد الأداء الأفضل له خلال الموسم الجاري، إذ عزز صفوفه بلاعبين مميزين تمكن عن طريقهم من العودة للمنافسة بعد غياب طويل وتراجع في المستوى المواسم المنصرمة كافة.

ويقود المذيع عبدالعزيز البكر الاستيديو التحليلي لمباراة التعاون والاتحاد مع المحلل خميس الزهراني والكابتن موسى المحياني، والمراسل مساعد الصقعبي، بالإضافة إلى أحد خبراء التحكيم الكبار.

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