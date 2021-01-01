رابط مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر في الدوري السعودي 2021

الرياض / سما

أعلنت القنوات الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد الاتفاق بث مباشر المقررة اليوم الخميس 18 فبراير 2021 ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري المحترفين السعودي.

مباراة الهلال والاتفاق مباشر تبث الساعة 08:20 بتوقيت مكة المكرمة على قناة السعودية الرياضية الأولى (KSA Sports 1 HD) بصوت المعلق فهد العتيبي من ملعب الملز باستاد الأمير فيصل.

وذكرت القناة الرياضية أن المذيع مسفر الخثعي يقود الاستيديو التحليلي لمباراة الاتفاق والهلال، بالإضافة إلى الزميل المراسل فيصل العلوقي من داخل أرضية الميدان لنقل الأحداث والتطورات كاملة.

كما يكون في استيديو لقاء الهلال والاتفاق، الكابتن خالد الشنيف وأيضا عمر الغامدي للوقوف على الأمور الفنية قبل وبعد وأثناء الموقعة، إلى جانب الخبير التحكيمي عبد الرحمن الزيد للأمور التحكيمية.

رابط مباراة الهلال ضد الاتفاق مباشر:

وتراجع الهلال بفضل سوء النتائج في الفترة الأخيرة وخسارته لقب السوبر المحلي إلى المركز الثالث برصيد 33 نقطة بفارق نقطتين خلف الأهلي صاحب المركز الثاني و5 عن الشباب المتصدر.

ولا يملك الزعيم خيارا سوى الفوز وحصد النقاط الثلاث، في حين الاتفاق يسعى إلى الانتصار كونه يحتل المركز الخامس برصيد 27 نقطة بفارق نقطتين فقط خلف الاتحاد في الترتيب الرابع حاليا.

وتجري مباراة الهلال ضد الاتفاق بالتزامن مع مواجهات أخرى في الدوري السعودي، منها القادسية ضد النصر، فيما يلعب التعاون أمام الاتحاد، ويحل ضمك ضيفا ثقيلا على نظيره فريق الفيصلي.