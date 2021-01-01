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رغد صدام حسين تكشف لأول مرة دور والدها في مقتل زوجها حسين كامل... فيديو

الثلاثاء 16 فبراير 2021 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
رغد صدام حسين تكشف لأول مرة دور والدها في مقتل زوجها حسين كامل... فيديو



بغداد/سما/

تواصل رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، اليوم الثلاثاء، سرد ذكرياتها في اللقاء الحصري مع قناة "العربية".

وتطرقت رغد، في الحلقة الثانية، إلى ذكرياتها مع حرب إيران التي تزامنت مع زواجها من حسين كامل، كاشفة الظروف التي أحاطت بزواجها، وموقف والدها منه، وكيف صعد نجمه ليصبح الرجل الثاني في العراق.


كما تتطرق رغد إلى ظروف انشقاق زوجها على والدها وذهابه إلى الأردن، ثم العودة إلى العراق، وكشفت أيضا تفاصيل جديدة حول عملية الاغتيال وعما إذا كان شقيقها عدي له دور في عملية القتل، فضلا عن دور والدها صدام حسين فيها.

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