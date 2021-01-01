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سبب وفاة الفنانة ناريمان عبود الراقصة اللبنانية زوجة وسام الأمير

الأحد 14 فبراير 2021 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سبب وفاة الفنانة ناريمان عبود الراقصة اللبنانية زوجة وسام الأمير



بيروت / سما

كشفت مصادر فنية في لبنان، اليوم الأحد 14 فبراير 2021، عن تفاصيل سبب وفاة الفنانة ناريمان عبود الراقصة اللبنانية الشهيرة زوجة المنتج والملحن المعروف وسام الأمير.

وأكدت المصادر الفنية أن سبب وفاة ناريمان عبود الراقصة اللبنانية جاء بعد معاناة مع فيروس كورونا الذي تم تشخيص إصابتها به لأول مرة في حفلات رأس السنة الميلادية.

وأعلن وسام الأمير في تغريدة على تويتر خبر وفاة زوجته ناريمان عبود لكنه لم يوضح السبب الذي أشرنا له، قبل أن يتلقى عشرات التعازي والمواساة من الفنانين بهذه الفاجعة.

ولم تصدق غالبية الفنانات نبأ رحيل ناريمان عبود الذي جاء فجأة وشكل صدمة لكل من يعرفها، إذ نعى الأمير زوجته بكلمات مؤثرة أثارت تفاعل الجمهور والفنانين على صفحته.

وكتب الأمير : " أوفى زوجة وأحن أم يا رمز التضحية والوفاء يا من ملكت قلوب الاحبة والاهل والاصدقاء لقد كنت معي وحولي في كل مكان شامخة كشجر النخيل".

وأضاف الفنان اللبناني : "فالى أين ذهبت يا نور عيوني؟ تركتيني وحيدا غريبا في هذه الدنيا الفانية. ‏ما للعمر في بعض اﻷيام قيمة إذا صار أغلى الناس رفات ‏الله يرحمك يا اميرة".

يشار إلى أن الوسط الفني اللبناني خاصة والعربي بشكل عام قد فقد الأشهر الماضية العديد من النجوم والنجمات منهم هادي الجيار ورجاء الجداوي ومحمود الإدريسي وجان خضير.

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