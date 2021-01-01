  1. الرئيسية
  2. صحة

سبب وفاة محمد الخميس الشاب السعودي وآخر كلماته .. السيرة الذاتية

الجمعة 12 فبراير 2021 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
سبب وفاة محمد الخميس الشاب السعودي وآخر كلماته .. السيرة الذاتية



الرياض / سما

كشفت مصادر إعلامية عربية، اليوم الخميس 12 فبراير 2021، عن سبب وفاة محمد خميس الشاب الاقتصادي السعودي البارز الذي تصدر المنصات الاجتماعية كافة.

وأكدت المصادر أن سبب وفاة محمد الخميس جاء نتيجة حادث سير مؤسف تعرض لها هذا الصباح، لافتة إلى أنه تمت الصلاة عليه وتشييع جثمانه ودفنه قبل ساعات.

واكتسب محمد الخميس شعبية واسعة على وسائل التواصل الفترة الماضية؛ بسبب المحتوى القيم الذي يقدمه إلى متابعيه بالآلاف حول تطورات وتحليلات الملف الاقتصادي.

ونشر الآلاف من متابعيه على تويتر، عبارات نعي وتعزية إلى عائلة الشاب الراحل محمد الخميس، مشيرين إلى أن المملكة فقدت واحدا من أبرز شبابها الواعدين جدا.

محمد الخميس السيرة الذاتية:

ويملك محمد الخميس ما يزيد عن 70 ألف متابع على حسابه الشخصي بمنصة تويتر، إذ يحرص بشكل مستمر على الحديث مع المتابعين حول الاقتصاد والتاريخ السعودي.

وكانت آخر تغريدة للشاب السعودي علق فيها على كلمات أحدهم أنه "بحسب دراسة، في المنطقة التي يفتح فيها وول مارت تنزل أسعار البقالات، وما يماثلها 6% في المتوسط".

أما آخر إعجاب للشاب محمد الخميس على تويتر، كان قبل أقل من عشرة ساعات على وفاته، إذ أُعجب بكلمات للمؤرخ تشارلي مينغر تحدث فيها حول طريقة صعود سلم النجاح للجميع.

#محمد الخميس #وفاة محمد الخميس #السعودية #محمد خميس #حادث سير #محمد الخميس ويكيبيديا

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف: ما هو العرض والمزايا التي قدمها الرئيس للبرغوثي للتنازل عن ترشحه للرئاسة ؟

كواليس مثيرة في حوار القاهرة:مشادات كادت أن تصل إلى تعارك بالأيدي

"فدرالية بين رام الله وغزة".. محللون: توافق فتح وحماس ممر إجباري للعلاقة مع الولايات المتحدة!

الكشف عن تفاصيل الاحتماع الهام لـ"مركزية فتح" السبت المقبل.. "القاهرة حسمت ملف الانتخابات"

الراصد العلامي: انقلاب جذري على الأجواء الأسبوع المقبل

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي..

المالية بغزة :صرف دفعة 430 شيكل من مستحقات الموظفين الأحد المقبل

الأخبار الرئيسية

رئيس نادي الأسير الفلسطيني يكشف حقيقة رغبة مروان البرغوثي بالترشح لرئاسة قائمة التشريعي

9

تحليلات إسرائيلية: تل أبيب أمام خيارين سياسيّين بشأن إيران... وهذه المشكلة الكبرى!

قيادي بحماس: لا تفاهمات سرية مع فتح واتفقنا على إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين

قيادي فتحاوي يؤكد ترشح البرغوثي للرئاسة ويكشف عن شروطه!!

14

أبو مرزوق: حماس لن تقدم قياداتها الكبيرة لرئاسة الحكومة أو الخارجية حتى لا يقاطعها الغرب..