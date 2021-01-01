سبب وفاة محمد الخميس الشاب السعودي وآخر كلماته .. السيرة الذاتية

الرياض / سما

كشفت مصادر إعلامية عربية، اليوم الخميس 12 فبراير 2021، عن سبب وفاة محمد خميس الشاب الاقتصادي السعودي البارز الذي تصدر المنصات الاجتماعية كافة.

وأكدت المصادر أن سبب وفاة محمد الخميس جاء نتيجة حادث سير مؤسف تعرض لها هذا الصباح، لافتة إلى أنه تمت الصلاة عليه وتشييع جثمانه ودفنه قبل ساعات.

واكتسب محمد الخميس شعبية واسعة على وسائل التواصل الفترة الماضية؛ بسبب المحتوى القيم الذي يقدمه إلى متابعيه بالآلاف حول تطورات وتحليلات الملف الاقتصادي.

ونشر الآلاف من متابعيه على تويتر، عبارات نعي وتعزية إلى عائلة الشاب الراحل محمد الخميس، مشيرين إلى أن المملكة فقدت واحدا من أبرز شبابها الواعدين جدا.

محمد الخميس السيرة الذاتية:

ويملك محمد الخميس ما يزيد عن 70 ألف متابع على حسابه الشخصي بمنصة تويتر، إذ يحرص بشكل مستمر على الحديث مع المتابعين حول الاقتصاد والتاريخ السعودي.

وكانت آخر تغريدة للشاب السعودي علق فيها على كلمات أحدهم أنه "بحسب دراسة، في المنطقة التي يفتح فيها وول مارت تنزل أسعار البقالات، وما يماثلها 6% في المتوسط".

أما آخر إعجاب للشاب محمد الخميس على تويتر، كان قبل أقل من عشرة ساعات على وفاته، إذ أُعجب بكلمات للمؤرخ تشارلي مينغر تحدث فيها حول طريقة صعود سلم النجاح للجميع.