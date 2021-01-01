رئيس حكومة اليونان يزور إسرائيل ويلتقي نتنياهو

القدس المحتلة /سما/

وصل رئيس حكومة اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى إسرائيل بعد ظهر اليوم برفقة وزيري الخارجية والسياحة، في زيارة خاطفة تستغرق ساعات، وقام باستقبال البعثة وزير الخارجية غابي اشكنازي.



وبحسب موقع "i24 news" الإسرائيلي، سيجتمع رئيس حكومة اليونان ميتسوتاكيس مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في جلسة تستمر عدة ساعات في مكتبه بمدينة القدس، في حين سيجتمع الوزراء مع نظرائهم الإسرائيليين والطواقم المهنية المختصة في كلا الوزارتين.



وكانت مصادر اسرائيلية ذكرت في وقت سابق أنه من المتوقع أن يتم اليوم توقيع اتفاق سياحي بين البلدين بموجبه سيتم السماح بالسفر بدون الحاجة إلى فحص كورونا لمن تلقى الجرعة الثانية من التطعيم.



وأشار الموقع إلى أن الاتفاق المتوقع توقيعه بين البلدين في مجال السياحة، سيشمل تشجيع الاستثمارات الاقتصادية المتبادلة، والتعاون بتأهيل القوى العاملة في مجالات السياحة المختلفة والتعاون بدفع تقديم رزمات سياحية مشتركة.