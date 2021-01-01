  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مشاهدة مباراة الهلال وأهلي الخرطوم بث مباشر في الدوري السوداني 2021

الإثنين 08 فبراير 2021 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الهلال وأهلي الخرطوم بث مباشر في الدوري السوداني 2021



الخرطوم / سما

نشرت القناة الناقلة رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد أهلي الخرطوم بث مباشر المقررة اليوم الإثنين في إطار مواجهات الجولة التاسعة من الدوري السوداني الممتاز 2021 لكرة القدم.

مباراة الهلال وأهلي الخرطوم مباشر تبث الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت العاصمة على قناة الملاعب السودانية الرياضية (sudan sport) بصوت أحد المعلقين العاملين في الشبكة.

وتصب جميع المعطيات قبل اللقاء في صالح الهلال الذي لم يتلقى أي خسارة في تاريخه حينما يواجه أهلي الخرطوم، حيث انتهت جميعها إما بفوز ساحق لصالحه أو التعادل السلبي والإيجابي.

وتغلب الهلال على الخرطوم الوطني في ذهاب الدوري السوداني الموسم الماضي بهدفين دون مقابل، قبل أن يكرر انتصاره بالدور الثاني بهدف نظيف، دون أي فوز أو أهداف لمصلحة الخصم.

مباراة الهلال السوداني اليوم مباشر:

ويسعى الهلال إلى العودة لسكة الانتصارات من جديد لا سيما أنه تعثر الجولة الماضية والتي سبقتها، ويحتل حاليا المركز الثالث برصيد خمس عشرة نقطة من سبع مباريات لعبها بالدوري.

أما أهلي الخرطوم فهو يقدم أداء استثنائيا منذ بداية المسابقة المحلية ويملك في الوقت الحالي 13 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف خلف الأهلي مروي والخرطوم الوطني أيضا.

وحال نجح أهلي الخرطوم في تحقيق نتيجة إيجابية أو الفوز على الهلال فإنه بالتأكيد سيخطف الترتيب الثالث منه بشكل مؤقت بانتظار أن يكمل الأخير باقي لقاءاته المؤجلة في الدوري.

#الهلال #أهلي الخرطوم #الهلال وأهلي الخرطوم #الأهلي الخرطوم #بث مباشر #الهلال السوداني #مباشر #قناة الملاعب السودانية #السودان #الدوري السوداني 2021 #مباراة الهلال مباشر

الأكثر قراءة اليوم

لهذا السبب .. مصدر : مصر والأردن تضغطان على عباس لمصالحة دحلان قبل الانتخابات

الحصار والقهر لن تعوق حلقات الإبداع.. دحلان: لا تصدقوا أحداً أنه جاء للعمل الوطني فقط..!

عميلة في "الموساد الإسرائيلي" تكشف تفاصيل مثيرة عن مهمة قامت بها في مصر!

سبب وفاة عبد الغني بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري الراحل

قيادي بفتح يتحدث عن حوار القاهرة اليوم..سلاح حماس ليس مطروحاً للنقاش

حقيقة الإفراج عن الشيخ سلمان العودة في السعودية (شاهد)

يشمل دول التطبيع... الجامعة العربية تستعد لإصدار قرار طارئ بشأن القضية الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

داخلية غزة: فتح معبر رفح البري في الاتجاهين

"نحن الأن بمرحلة الإشراف"..قيادي بـ"فتح" يتحدث عن إمكانية حل كافة مشاكل غزة قبل الانتخابات!

الحوار

مصادر : أجواء "ايجابية" في حوار القاهرة.. ووعود مصرية بتسهيل حركة المواطنين عبر معبر رفح

حماس

صور: انطلاق أعمال الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة برعاية السيسي

7 وفيات و612 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و440 حالة تعافٍ في فلسطين