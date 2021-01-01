مشاهدة مباراة الهلال وأهلي الخرطوم بث مباشر في الدوري السوداني 2021

الخرطوم / سما

نشرت القناة الناقلة رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد أهلي الخرطوم بث مباشر المقررة اليوم الإثنين في إطار مواجهات الجولة التاسعة من الدوري السوداني الممتاز 2021 لكرة القدم.

مباراة الهلال وأهلي الخرطوم مباشر تبث الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت العاصمة على قناة الملاعب السودانية الرياضية (sudan sport) بصوت أحد المعلقين العاملين في الشبكة.

وتصب جميع المعطيات قبل اللقاء في صالح الهلال الذي لم يتلقى أي خسارة في تاريخه حينما يواجه أهلي الخرطوم، حيث انتهت جميعها إما بفوز ساحق لصالحه أو التعادل السلبي والإيجابي.

وتغلب الهلال على الخرطوم الوطني في ذهاب الدوري السوداني الموسم الماضي بهدفين دون مقابل، قبل أن يكرر انتصاره بالدور الثاني بهدف نظيف، دون أي فوز أو أهداف لمصلحة الخصم.

مباراة الهلال السوداني اليوم مباشر:

ويسعى الهلال إلى العودة لسكة الانتصارات من جديد لا سيما أنه تعثر الجولة الماضية والتي سبقتها، ويحتل حاليا المركز الثالث برصيد خمس عشرة نقطة من سبع مباريات لعبها بالدوري.

أما أهلي الخرطوم فهو يقدم أداء استثنائيا منذ بداية المسابقة المحلية ويملك في الوقت الحالي 13 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف خلف الأهلي مروي والخرطوم الوطني أيضا.

وحال نجح أهلي الخرطوم في تحقيق نتيجة إيجابية أو الفوز على الهلال فإنه بالتأكيد سيخطف الترتيب الثالث منه بشكل مؤقت بانتظار أن يكمل الأخير باقي لقاءاته المؤجلة في الدوري.