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استقرار الدولار بعد تكبده خسائر بسبب بيانات سلبية

الإثنين 08 فبراير 2021 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
استقرار الدولار بعد تكبده خسائر بسبب بيانات سلبية



وكالات

استقر الدولار أمام العملات الرئيسية، اليوم الاثنين، إذ ينتظر المتعاملون المزيد من البيانات عن أداء الاقتصاد الأمريكي بعد تقرير بشأن الوظائف مخيب للآمال صدر الأسبوع الماضي

.

وسجل مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية 91.130 نقطة، بعد أن شهد تراجعا نسبته 0.6 بالمئة يوم الجمعة الماضي.

ولم يشهد اليورو تغيرا يذكر أمام الدولار بعد أن أظهرت بيانات أن القطاع الصناعي الألماني تجنب الانكماش في ديسمبر الماضي. ورغم إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا المستجد في ألمانيا وفي خارجها، فقد ساعد الطلب من الصين ألمانيا، التي تعد أكبر اقتصاد في أوروبا والمعتمد على الصادرات، على تخفيف وطأة الجائحة.

وارتفع الدولار أمام اليورو بنسبة 0.1 بالمئة مسجلا 1.2032 دولار لليورو، بعد أن انخفض 0.7 بالمئة يوم الجمعة. وسجل الجنيه الاسترليني 1.3715 دولار، بانخفاض بلغ 0.15 بالمئة أمام الدولار.

وبينت نتائج ظهرت في نهاية الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الأمريكي أتاح فرص عمل أقل من المتوقع في يناير الماضي، كما أن عدد من خسروا وظائفهم في الشهر السابق كان أكبر من العدد المبدئي.

يدفع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والديمقراطيون بحزمة للتخفيف من تداعيات كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار. وقالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إنها تتوقع تمرير التشريع النهائي المتعلق بحزمة المساعدات من الكونغرس قبل 15 مارس المقبل.

المصدر: رويترز

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