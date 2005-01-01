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بهدف قاتل...برشلونة يصعق ريال بيتيس(فيديو)

الإثنين 08 فبراير 2021 02:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بهدف قاتل...برشلونة يصعق ريال بيتيس(فيديو)



مدريد/سما/

خرج برشلونة بفوز ثمين من ملعب مضيفه في الوقت القاتل (3-2) في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم أصحاب الأرض بهدف سجله اللاعب بورخا ايغليسياس، في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول.

وأدرك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي البديل التعادل للفريق الكتالوني، في الدقيقة 59 أي بعد دقيقتين فقط من دخوله أرض الملعب، ومن ثم جاء هدف التقدم الثاني بـ"نيران صديقة" سجله المدافع فيكتور رويز، عند الدقيقة 68، خطأ في مرماه، قبل أن يعود ليعوض في الدقيقة 75، بتسجيله الهدف الثاني لفريقه هذه المرة.  

واقتنص البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو هدف الفوز لبرشلونة في الوقت القاتل، في الدقيقة 87 بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد.


ورفع برشلونة رصيده بعد هذا الفوز، إلى 43 نقطة، واستعاد مركز الوصافة من غريمه التقليدي ريال مدريد، بفارق الأهداف.

في المقابل، تجمد رصيد ريال بيتيس عند 30 نقطة، ويحتل المركز السابع في جدول ترتيب فرق "الليغا"

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