الكويت: مشاجرة نسائية أمام مركز شرطة (فيديو)

الكويت/سما/

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمشاجرة نسائية أمام مركز شرطة الجابرية في الكويت.

وأصدرت وزارة الداخلية في الكويت، بيانا أكدت فيه أن ضابط المخفر رصد المشاجرة، التي وقعت خارج المخفر، وتم التعامل مع الطرفين.

فيديو | «الداخلية» ردا على مشاجرة نسائية أمام مخفر «الجابرية»: ضابط المخفر رصد المشاجرة خارج المخفر وتم التعامل مع الطرفين وتبين أنهما تشاجرا بسبب خلاف بينهما ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما#الكويت #مشاجرات_الكويت #هوشة #الداخلية_الكويت #منطقة_الجابرية pic.twitter.com/A3neLNrcPi — جرائم ومحاكم (@cckwt) February 6, 2021



وأضافت أن المشاجرة كانت بسبب خلاف بينهما، دون توضيح المزيد من التفاصيل.

وأكد بيان الوزارة على أن العمل جار لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق طرفي المشاجرة.