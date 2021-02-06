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الكويت: مشاجرة نسائية أمام مركز شرطة (فيديو)

الأحد 07 فبراير 2021 03:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكويت: مشاجرة نسائية أمام مركز شرطة (فيديو)



الكويت/سما/

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمشاجرة نسائية أمام مركز شرطة الجابرية في الكويت.

وأصدرت وزارة الداخلية في الكويت، بيانا أكدت فيه أن ضابط المخفر رصد المشاجرة، التي وقعت خارج المخفر، وتم التعامل مع الطرفين.


وأضافت أن المشاجرة كانت بسبب خلاف بينهما، دون توضيح المزيد من التفاصيل.

وأكد بيان الوزارة على أن العمل جار لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق طرفي المشاجرة.

#مشاجرة نسائية #الكويت #الشرطة

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