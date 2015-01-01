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وفاة إبراهيم عبد العاطي مخترع جهاز علاج "الإيدز وفيروس سي"

الجمعة 05 فبراير 2021 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة إبراهيم عبد العاطي مخترع جهاز علاج "الإيدز وفيروس سي"



القاهرة /سما/

أعلنت عائلة الدكتور المصري إبراهيم عبد العاطي (74 عامًا)، صباح يوم الجمعة، عن وفاته، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمانه عصر اليوم، في مقابر أسرة الراحل بمحافظة الإسكندرية، وسوف تتلقى الأسرة العزاء فيه على المقابر.

وأوضحت شقيقته، أن الدكتور عبد العاطي توفي صباح اليوم، إثر تعرضه لأزمة قلبية نقل على إثرها لإحدى المستشفيات، مشيرة إلى أنه كان سيجري له عملية لشرايين القلب إلا أن الموت باغته.

وأفادت بأن الأسرة قررت اقتصار تلقي العزاء بالمقابر تنفيذا للإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس (كورونا).

وكان إبراهيم عبد العاطي قد تعرض لانتقادات لاذعة في الفترة بين 2015 و2017 بعد إعلانه اختراع جهاز "علاج الإيدز"، والمعروف إعلاميا بـ"جهاز الكفتة".

#ابراهيم عبد العاطي #مصر #وفاة

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