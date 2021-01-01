سبب وفاة الفنان عزت العلايلي .. السيرة الذاتية

القاهرة / سما

أعلنت مصادر فنية مصرية، اليوم الجمعة 5 فبراير 2021، عن وفاة الفنان عزت العلايلي الممثل المصري الكبير بعد مسيرة طويلة في مجال الفن والمسرح والسينما.

وأكدت المصادر الفنية أن سبب وفاة عزت العلايلي عن عمر ناهز 86 سنة بعد معاناة مع المرض الفترة الأخيرة، لافتة إلى أنه سيتم تشييع جثمانه ودفنه خلال ساعات.

وحسب موقع اليوم السابع، فإن صلاة الجنازة على الممثل عزت العلايلي ستقام في مسجد المروة بجانب مستشفى دريم لاند عقب صلاة العصر، بحضور عدد من عائلته.

كما نعى الممثل أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر، زميله الراحل العلايلي، قائلا على صورة نشرها عبر موقع التواصل تويتر : "البقاء لله فارس الدراما العربية".

عزت العلايلي السيرة الذاتية:

حصل العلايلي على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخواته الأربعة بعد وفاة والده.

وعمل لفترة كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم (رسالة من امرأة مجهولة) عام 1962 والذي كان بمثابة بدايته السنيمائية.

تعددت أعماله بعد ذلك ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، وأحد أهم أدواره كان في فيلم (الأرض) عام 1970 من إخراج يوسف شاهين.

ومن أبرز أعماله (الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت)، وفي المسرح شارك في عدة مسرحيات من أهمها (أهلا يا بكوات، ثورة قرية).

وكان الموت قد فجع الفنان عزت العلايلي بعد أن توفيت شقيقته عنايات نتيجة المرض في شهر نوفمبر العام الماضي، فيما تم دفنها آنذاك بمقابر عائلتها في مدينة الفيوم بمصر.