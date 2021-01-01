إصابة هازارد مع ريال مدريد قد تكون مُزمنة

وكالات / سما /

تحدث كريستوف ساس الطبيب البلجيكي لصحيفة Nieuwsblad بعد أن علم بإصابة إيدين هازارد مرة أخرى.

ستُبعد الإصابة نجم المرينجي لمدة تتراوح ما بين أربعة وستة أسابيع ولم تزد تصريحات ساس للصحيفة الوضع إلا قلقاً أكثر.

حيث قال ساس في حديثه عن نجم منتخب الشياطين الحُمر وريال مدريد: “نحن ننتظر التفاصيل لنعرف المزيد، لكن من الواضح أن الأمر مقلق”.

استطرد طبيب المنتخب البلجيكي: “الإصابات في هذه المرحلة ليست مقلقة للاعبين الذين سيشاركون في كأس الامم الأوروبية، بل هي فترة راحة لكن الأمر مختلف مع إيدين، إنها انتكاسة أخرى تجعل الوضع يسير دائماً هكذا”.

واصل: “كانت لديه أولاً إصابة في الكاحل ثم إصابات عضلية مختلفة وهو ما يجعل إيدين هازارد في حلقة مفرغة ليس من السهل الخروج منها.. فاللاعب يجب أن يستمر في الركل والالتفاف والقفز وكل شيء بسرعة وهذا بالطبع ما يكون أكثر صعوبة أثناء إعادة التأهيل”.

أضاف الطبيب البلجيكي أن اللاعب الذي يتمتع بلياقة بدنية عالية لديه فرصة للبقاء بصحة جيدة ولكن هذا لا ينطبق على إيدين: “إنه يحتاج للسرعة والاستمرارية..الوضع ليس مأساوياً بالنسبة لنا حتى الآن، ولكن يجب أن يخرج بشكلٍ عاجل من هذا الطريق المسدود”.