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للمرة الثالثة .. نتنياهو يلغي زيارة البحرين والإمارات

الخميس 04 فبراير 2021 09:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
للمرة الثالثة .. نتنياهو يلغي زيارة البحرين والإمارات



القدس المحتلة / سما /

للمرّة الثالثة، ألغى رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، اليوم، الخميس، زيارته التي كانت مقرّرة إلى الإمارات والبحرين، الأسبوع المقبل.

وأرجع مكتب نتنياهو إلغاء الزيارة إلى "إغلاق السماء الإسرائيلية"، إثر استمرار الإغلاق الثالث المفروض بسبب تفشّي فيروس كورونا في إسرائيل.

والأسبوع الماضي، اختصر نتنياهو زيارته من 3 أيام كان مقرّرًا أن يزور فيها أبو ظبي ودبي والمنامة، إلى 3 ساعات فقط، يلتقي خلالها ولي عهد أبو ظبي، محمّد بن زايد.

وسبق أن أجّل نتنياهو زيارتين إلى الإمارات والبحرين، بعد تحديد موعدين لهما، مرّة بطلب من البحرين، وأخرى بسبب فرض الإغلاق الثالث.

ففي نهاية كانون أول/ديسمبر الماضي، أرجأ نتنياهو رحلة كانت مقررة إلى الإمارات والبحرين في الأسبوع الأول من كانون الثاني/ يناير الجاري. وكان سبب التأجيل قرار الحكومة بفرض إغلاق ثالث بسبب زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وفي نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ألغى نتنياهو رحلة مماثلة، كانت مقررة خلال الأسبوع الأول من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وذلك بطلب من البحرين.

ومنتصف أيلول/ سبتمبر الماضي وقعت إسرائيل اتفاقي تطبيع مع كل من الإمارات والبحرين في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.

وقبل أسبوعين، افتتحت إسرائيل رسميًا سفارة لها في أبو ظبي، عاصمة الإمارات، بينما صادقت الحكومة الإماراتيّة، رسميًا، على فتح سفارة لها في تل أبيب.

ووصل المفوّض على الممثليّة الإسرائيليّة، إيتان نائي، الأحد الماضي، إلى أبو ظبي. وعمل سابقًا سفيرًا لدى تركيا قبل أن يُطرد من هناك عام 2018، إثر المجزرة الإسرائيليّة ضد مسيرات العودة في غزّة.

ومن المقرّر أن تعمل السفارة الإسرائيليّة من مبنى مؤقّت، على أن "تجد لاحقًا مبنى دائمًا.

#نتنياهو #الامارات #البحرين

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