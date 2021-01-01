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رابط دليل القبول الإلكتروني للجامعات السودانية 2021

الأربعاء 03 فبراير 2021 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط دليل القبول الإلكتروني للجامعات السودانية 2021



الخرطوم / سما

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في السودان، مساء اليوم الأربعاء، عن تفعيل رابط دليل القبول الإلكتروني للجامعات السودانية 2021 للراغبين بالالتحاق في المؤسسات الحكومية والأهلية.

وقالت الوزارة إن رابط دليل القبول للجامعات السودانية 2021 للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي لمستوى البكالوريوس والدبلوم التقني يتضمن العديد من الزوايا حول أسس وشروط الموافقة والمواد.

أسس وضوابط الترشيح للقبول بالجامعات السودانية:

1. يرشح الطالب للقبول بمؤسسات التعليم العالي بناءً على ترتيب الرغبات المسجلة في إستمارة التقديم.

2. تقوم الإدارة بتصحيح الأخطاء في الترشيح للقبول في الفترة الزمنية التي تحددها اللجنة.

3. تُمثل النسبة المئوية والمفاضلة المعلنة لكل كلية أو تخصص الحد الأدنى للترشيح.

دليل القبول للجامعات السودانية 2021: اضغط هنا

وأشارت إلى أن شروط القبول العام تتضمن النجاح في الشهادة الثانوية أو ما يعادلها، ويكون التقديم بالشهادة الثانوية المتحصل عليها فى نفس السنة، والقبول للبكالريوس يتم بالنسـبة المئوية للمواد الإجبارية.

وأضافت أن القبول للدبلومات يجري بالنسبة المئوية والتى تحسب من خمس مواد تحددها لجنة القبول، لافنة إلى أن الشهادة الثانوية تكون بذات عام القبول علي أن يُسمح بالتقديم للشهادات السابقة له.

وأشار موقع القبول للجامعات السودانية إلى أحقية المنافسة من قبل الطلبة للقبول بعد تحقيق الشروط المرفقة في الرابط سواء الخاصة أو العامة لدى الشهادة الثانوية التي نجح فيها خلال الفترة المنصرمة.

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