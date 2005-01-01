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لأول مرة.. شاهد: الجيش المصري يكشف امتلاكه رسميا صواريخ سكالب الشبحية

الثلاثاء 02 فبراير 2021 09:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة.. شاهد: الجيش المصري يكشف امتلاكه رسميا صواريخ سكالب الشبحية



القاهرة /سما/

أظهرت لقطات نشرتها وزارة الدفاع المصرية امتلاك القوات الجوية المصرية صاروخ كروز بعيد المدى SCALP EG ضمن تسليح مقاتلات "رافال" المصرية.

الصاروخ خلف قادة القوات الجوية المصرية

وظهر الصاروخ خلف قادة القوات الجوية المصرية والفرنسية في إحدى القواعد الجوية المصرية لأول مرة رسميا، وهو صاروخ جوال يطلق عليه STORM SHADOW  SCALP EG.

وهذا الصاروخ أوروبي شبحي مخصص لضرب الأهداف الحيوية والاستراتيجية العالية القيمة الواقعة في عمق أراضي العدو مثل المطارات والقواعد الجوية ومحطات الإنذار المبكر ومراكز القيادة والسيطرة، وبطاريات الدفاع الجوي، ومراكز القيادة والتحصينات.

صاروخ

ويبلغ طول الصاروخ 5.1 متر وقطره 0.48 متر ووزنه 1.3 طن، وتزن الرأس الحربية له 450 كغم، وتبلغ سرعته القصوى 1000 كيلومتر/ ساعة ما يعادل 0.8 ماخ، ويتراوح مداه بين 250 و560 كيلومترا حسب ارتفاع المقاتلة عند الإطلاق.

شكل الصاروخ

وكان صاروخ "SCALP EG"، قد عطل عام 2018 حصول مصر على دفعة ثانية من مقاتلات "رافال" الفرنسية، لعجز باريس عن تزويد الطائرات المتفق عليها بهذه الصواريخ بسبب الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن سرعان ما تم حل الأزمة.

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