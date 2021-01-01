  1. الرئيسية
  2. صحة

مشاهدة مباراة الدنمارك واسبانيا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

الجمعة 29 يناير 2021 02:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الدنمارك واسبانيا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021



القاهرة / سما

نقدم لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة اسبانيا ضد الدنمارك بث مباشر المقررة اليوم الجمعة 29 كانون ثاني 2021 بدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم لكرة اليد مونديال مصر.

مباراة الدنمارك واسبانيا مباشر في مونديال كرة اليد تبث الساعة السادسة والنصف بتوقيت مصر من صالة استاد القاهرة الدولي على قناة أون تايم سبورت (ON Time Sports 3 HD).

وتنتظر جماهير كرة اليد حول العالم مشاهدة مواجهة من العيار الثقيل، إذ يأمل المنتخب الدنماركي في مواصلة سيطرته على نظيره الأسباني الممتدة خلال الخمس سنوات الماضية.

ولم يفز منتخب اسبانيا على الدنمارك في أي لقاء جرى منذ نحو ستة أعوام، إذ كان الانتصار الأخير له في ربع نهائي مونديال اليد عام 2015 في صالة علي بن حمد العطية (25-24).

مباراة اسبانيا والدنمارك مباشر مونديال كرة اليد:

وحسم المنتخب الدنماركي المواجهة الأخيرة له ضد اسبانيا بنتيجة (25-22) في بطولة أوروبا لكرة اليد، وسبقها انتصار آخر (27-23) عقب الخسارة منه في المونديال عن استحقاق.

وبلغ منتخب اسبانيا نصف نهائي مونديال كرة اليد عقب فوز شاق على نظيره المصري بركلات الحظ الترجيحية (4-3)، في حين تغلب الفريق الاسباني على منافسه النرويجي (31-26).

ويسعى منتخبا الدنمارك واسبانيا للوصول إلى نهائي كأس العالم لكرة اليد؛ استعدادا لملاقاة الفائز من مواجهة فرنسا ضد السويد في نصف النهائي التي تقام في وقت لاحق مساء اليوم.

#الدنمارك #اسبانيا #مباراة الدنمارك واسبانيا #مباراة اسبانيا والدنمارك #بث مباشر #الدنمارك ضد اسبانيا #مباشر #اسبانيا ضد الدنمارك #كأس العالم لكرة اليد #مونديال مصر 2021 #مونديال كرة اليد #منتخب الدنمارك #منتخب اسبانيا

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: قنص وكلاب بوليسية.. هكذا تتدرب "المهام الخاصة" بغزة!

اسعار العملات: ارتفاع سعر الدولار

فقدان بصر وإغماء... الرئاسة التونسية تنشر بيانا خطيرا بشأن محاولة استهداف الرئيس

مسؤولة إسرائيلية تثير احتجاجا وغضبا إماراتيا بشأن وفيات كورونا

لجنة الانتخابات المركزية تكشف آخر المستجدات بشأن العملية الانتخابية وتسجيل الناخبين

وفاة الفنان المصري محمود عبد الغفار

مسؤول فلسطيني: مكالمة هاتفية قريبة بين عباس وبايدن سيتبعها عدة خطوات ..

الأخبار الرئيسية

p

رجل أعمال فلسطيني شهير : هذا هو بايدن كما أعرفه!

الصحة: 11 وفاة و575 اصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

مصدر : الرئيس عباس مصر على اجراء الانتخابات حتى من دون "حماس"

مسؤول فلسطيني: مكالمة هاتفية قريبة بين عباس وبايدن سيتبعها عدة خطوات ..