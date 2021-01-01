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شاهد .. يسرا تعلن سبب وفاة محمد الصغير

الجمعة 29 يناير 2021 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. يسرا تعلن سبب وفاة محمد الصغير



القاهرة / سما

أعلنت مصادر فنية، اليوم الجمعة 29 يناير / كانون ثاني 2021، عن وفاة محمد الصغير أشهر خبير تجميل في مصر؛ بعد معاناة الأسابيع الأخيرة مع المرض في إحدى المستشفيات.

وأكدت المصادر الفنية أن سبب وفاة محمد الصغير خبير التجميل الذي اشتهر بعمله مع كبار الفنانين في مصر والوطن العربي؛ جاء إثر معاناة مع فيروس كورونا الذي أصيب به مؤخرا.

ونعى العشرات من الفنانين والممثلين ونجوم الدراما والرياضة العربية، الخبير محمد الصغير الذي فارق الحياة قبل قليل، مشيرين إلى أنه سيتم تشييع جثمانه ودفنه خلال الساعات المقبلة.

وكان أول الفنانين نهيا لخبير التجميل الراحل، الممثل الشهير أحمد السقا الذي كتب في تغريده عبر تويتر : "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد محمد الصغير.الرجاء الدعاء له بالرحمه".

وكتبت الفنانة يسرا على فيسبوك: صديقي وحبيبي وأخويا العظيم الطيب الجدع محمد الصغير في ذمة الله... كلامي فيك مش هيوفيك حقك لانك كنت عظيم في كل حاجة إنسانيا وعمليا.

وأضافت يسرا: غلاوتك عندي فوق الوصف، هتوحشني و ربنا يصبرنا جميعا على فراقك يا غالي.. إنا لله وإنا إليه راجعون. خالص عزائي للأسرة و الأبناء تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكانت يسرا تعاني مؤخرا من ذات مرض محمد الصغير، حيث تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير لكنها استعادت وعيها بعد إنتهاء الأعراض وتم الإعلان عن تعافيها من الفيروس وعودتها إلى حياتها الطبيعية.

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