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بث مباشر .. تردد قناة CBC Drama سي بي سي دراما 2021

الإثنين 25 يناير 2021 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
بث مباشر .. تردد قناة CBC Drama سي بي سي دراما 2021



القاهرة / سما

أعلنت مصادر رسمية، عن تردد قناة CBC Drama سي بي سي دراما الجديد 2021 على مدار نايل سات؛ لمشاهدة مسلسل مسابقة في بيتنا روبوت وجميع المسلسلات والبرامج الحصرية.

وقالت المصادر إن تردد قناة CBC Drama دراما الجديد هو كالتالي: 11785 ، معدل الترميز 27500، الاستقطاب عمودي أو رأسي، معامل تصحيح الخطأ 6/5، داعية لاتباع الخطوات لضبطه.

وأفادت بأن الشبكة المصرية وفرت خدمة البث المباشر المجاني (CBC Live Stream) على يوتيوب، لافتة إلى أنه يجب الاشتراك في القناة عبر تلك المنصة؛ كي يصل المشترك كل جديد يوميا.

ولفتت إلى أنه يمكن التعرف أيضا على مواعيد عرض وقصص المسلسلات والبرامج المعروضة في الوقت الراهن من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لشبكة قنوات سي بي سي على الإنترنت دون مقابل.

البث المباشر لقناة سي بي سي CBC Live Stream:

ومن أبرز البرامج حاليا على قنوات سي بي سي، الستات ما يعرفوش يكدبوا، معكم منى الشاذلي، إتس شو تايم، الشيف ومفيدة، درجات المعرفة، الليلة دي، الجراج، مسابقة هنا الشباب، ماما دوت كوم.

كما تبث سي بي سي دراما، مسلسلات إعادة حاليا، منها مسلسل حكايتي للنجمة ياسمين صبري، علامة استفهام للفنان محمد رجب، بدل الحدوتة تلاتة للممثلة دنيا سمير غانم واسم من مصر، وغيرها.

وكانت قناة سي بي سي قد عرضت مسلسل رجالة البيت للنجم أحمد فهمي وفرصة تانية وليالينا ونحب تاني ليه للفنانة ياسمين عبد العزيز وخيانة عهد مع يسرا وبرنامج هنا العاصمة للميس الحديدي.

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