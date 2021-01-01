  1. الرئيسية
  2. صحة

رابط اشتراك .. قصة و موعد عرض مسلسل مسابقة في بيتنا روبوت 2021

الإثنين 25 يناير 2021 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط اشتراك .. قصة و موعد عرض مسلسل مسابقة في بيتنا روبوت 2021



القاهرة / سما

أعلنت مصادر فنية، عن موعد عرض مسلسل في بيتنا روبوت على قناة سي بي سي دراما (CBC Drama) الذي يبدأ عرضه يوميا اعتبارا من يوم الإثنين 25 يناير / كانون ثاني 2021 للمرة الأولى.

وقالت المصادر إن موعد عرض مسلسل في بيتنا روبوت على قناة (سي بي سي دراما) يكون من يوم السبت حتى الأربعاء أسبوعيا عند الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة والقدس والخرطوم وبيروت.

اقرأ/ي أيضا.. بث مباشر .. تردد قناة CBC Drama سي بي سي دراما 2021

وحسب المصادر، فإن في بيتنا روبوت هي عبارة عن مسابقة أسبوعية يمكن لجميع المشاهدين المشاركة فيها للفوز بالجائزة الكبرى "بليستيشن PS5" عقب الإجابة على الأسئلة وفق شروط اللعبة الرسمية.

وأوضحت أن الاشتراك بمسابقة "في بيتنا روبوت" يتطلب الإجابة على 5 أسئلة كل أسبوع بواقع سؤال واحد كل حلقة، ثم يتم تدوين الأجوبة وإرسالها إلى منصات قناة "سي بي سي"؛ لاعتمادها قبل سحب الجائزة.

رابط مسابقة في بيتنا روبوت: اضغط هنا أو اضغط هنا


مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت

وأفادت بأن الإعلان عن أسماء الرابحين بمسابقة في بيتنا روبوت يتم من خلال صفحة قناة سي بي سي على فيسبوك أو منصة المسلسل الإلكترونية، داعية الجميع إلى المشاركة للفوز بالجائزة الأولى.

وتدور قصة مسلسل في بيتنا روبوت حول عائلة مصرية صغيرة تقوم بشراء روبوت (رجل آلي)؛ بغرف مساعدتهم في القيام بالأعمال المنزلية، لكن هذا الجهاز يقلب حياة الأسرة رأسا على عقب كوميديا.

ولفتت قناة سي بي سي إلى أن مسابقة في بيتنا روبوت تعرض بدلا من مسلسل ضربة معلم الذي عرضت الحلقة الأخيرة منه قبل عدة ساعات وسط نجاح كبير حققه النجم محمد رجب مع زملائه الممثلين.

#مسلسل في بيتنا روبوت #في بيتنا روبوت #مسابقة في بيتنا روبوت #قناة سي بي سي #سي بي سي دراما #CBC Drama #قناة CBC Drama #مصر #مسلسلات 2021 #تردد سي بي سي دراما

الأكثر قراءة اليوم

حركة فتح تكشف: قرارات مصيرية بشأن غزة ستنتج عن اجتماع مركزية الحركة مساء اليوم

الاعلامي الحكومي بغزة يوضح بشأن صالات الافراح والاسواق

مذيع كويتي يعلن ارتداده عن الإسلام واعتناق المسيحية على الهواء مباشرة! (فيديو)

الجهاد قلقة ازاء الانتخابات الفلسطينية: مقبلون على شرعنة الانقسام وتقاسم الجغرافيا!!

سبب وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي في مصر .. السيرة الذاتية

العالول يكشف تفاصيل ما دار في اجتماع اللجنة المركزية

حاكم دبي يعلن عن تغييرات جديدة في إجراءات الإقامة والجنسية بالإمارات

الأخبار الرئيسية

اشتية: ندرس مع الأردن وإسرائيل اغلاق الجسور

وزيرة الصحة : 5 وفيات و470 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و729 حالة تعافٍ

r

فيديو : الاعلام العبري يطلق على مدينة بني براك اسم حي الشجاعية لهذا السبب ..!

الطيراوي يكشف مراحل حل مشاكل الموظفين في غزة

تقديرات الجيش الإسرائيلي: أزمة لقاحات كورونا سؤدي الى تصعيد كبير و اطلاق الصواريخ من غزة