رابط اشتراك .. قصة و موعد عرض مسلسل مسابقة في بيتنا روبوت 2021

القاهرة / سما

أعلنت مصادر فنية، عن موعد عرض مسلسل في بيتنا روبوت على قناة سي بي سي دراما (CBC Drama) الذي يبدأ عرضه يوميا اعتبارا من يوم الإثنين 25 يناير / كانون ثاني 2021 للمرة الأولى.

وقالت المصادر إن موعد عرض مسلسل في بيتنا روبوت على قناة (سي بي سي دراما) يكون من يوم السبت حتى الأربعاء أسبوعيا عند الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة والقدس والخرطوم وبيروت.

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وحسب المصادر، فإن في بيتنا روبوت هي عبارة عن مسابقة أسبوعية يمكن لجميع المشاهدين المشاركة فيها للفوز بالجائزة الكبرى "بليستيشن PS5" عقب الإجابة على الأسئلة وفق شروط اللعبة الرسمية.

وأوضحت أن الاشتراك بمسابقة "في بيتنا روبوت" يتطلب الإجابة على 5 أسئلة كل أسبوع بواقع سؤال واحد كل حلقة، ثم يتم تدوين الأجوبة وإرسالها إلى منصات قناة "سي بي سي"؛ لاعتمادها قبل سحب الجائزة.

رابط مسابقة في بيتنا روبوت: اضغط هنا أو اضغط هنا





وأفادت بأن الإعلان عن أسماء الرابحين بمسابقة في بيتنا روبوت يتم من خلال صفحة قناة سي بي سي على فيسبوك أو منصة المسلسل الإلكترونية، داعية الجميع إلى المشاركة للفوز بالجائزة الأولى.

وتدور قصة مسلسل في بيتنا روبوت حول عائلة مصرية صغيرة تقوم بشراء روبوت (رجل آلي)؛ بغرف مساعدتهم في القيام بالأعمال المنزلية، لكن هذا الجهاز يقلب حياة الأسرة رأسا على عقب كوميديا.

ولفتت قناة سي بي سي إلى أن مسابقة في بيتنا روبوت تعرض بدلا من مسلسل ضربة معلم الذي عرضت الحلقة الأخيرة منه قبل عدة ساعات وسط نجاح كبير حققه النجم محمد رجب مع زملائه الممثلين.